Bízunk benned! – üzenték Orbán Viktornak, aki mezőfalvai Vetési Napon mondott beszédet

Nem véletlenül indult péntek reggel gumicsizmával a munkába Orbán Viktor. A miniszterelnököt nagy eső várta Mezőfalván, ahol a Mezőfalvi Vetési Nap megnyitóján mondott beszédet.

A miniszterelnök azzal kezdte, hogy nem tart nagyelőadást az agrártámogatási stratégiáról, ugyanakkor köszönetet mondott az elmúlt négy évért. Azt mondta, olyan volt kormányozni ebben a ciklusban, mint amikor az ember egész évben gondozza a szőlőjét, a jég a végén elveri a vetést, vagy a fagy megtizedeli a gyümölcsöst. „Nem volt könnyű négy évünk: számos válságot kellett elhárítanunk, amit nem mi okoztunk” – jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök emlékeztetett, ezek a válságok háborúból fakadtak, ugyanis az blokkolja a gazdaságot. Ennek ellenére a magyar kormány tovább fejlesztettek a gazdaságot.

Mi egy vidéki kormány vagyunk. Szokták mondani, hogy a városi levegő szabaddá tesz, ennek a párja, hogy a vidéki levegő magyarrá tesz

– hangoztatta, majd kiemelte: a függetlenség egyik fő feltétele, hogy az ország legyen önellátó. „Ezért az agrárium nem csupán szakpolitikai kérdés, hanem a nemzeti szuverenitás egyik legfontosabb kérdése” – szögezte le Orbán Viktor, aki a jövőről is beszélt. Kijelentette: a feldolgozó- és élelmiszeripar megerősítése lesz a következő négy év egyik legfontosabb feladata. Ehhez három dolgot kell megcsinálniuk.

Meg kell akadályozni, hogy az érdekeinkkel ellentétes szabályokat erőltessenek ránk. Ez az ő dolga, ezt Brüsszelben kell megvívni.

A másik, hogy itt legyen a tulajdon.

A harmadik, hogy ne vegyék el a hasznot. „Itt még sok feladatunk van, különös tekintettel a kereskedelemre” – tette hozzá a miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy az elektromos autóipart, a gyógyszer-, a hadi-, és az élelmiszeripart nagyon kell fejleszteni majd a következő években.

„Bízunk benned!” – üzente Orbán Viktornak egy gazda a mezőfalvai Vetési Napon.

Mercosur és Ukrajna

A 19. században a vizet el akarták vezetni, hogy ne legyenek árvizek. De ez a 21. század, ma nem elvezetni kell, hanem megtartani. Az Alföld program erre épül majd – jelentette ki a kormányfő. Azt mondta, a Mercosur megállapodás fenyegeti a gazdák egzisztenciáját. Hozzátette: olyan magyar parlamenti többség kell, amely ennek becikkelyezését megakadályozza.