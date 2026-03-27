Bízunk benned! – üzenték Orbán Viktornak, aki mezőfalvai Vetési Napon mondott beszédet
Nem véletlenül indult péntek reggel gumicsizmával a munkába Orbán Viktor. A miniszterelnököt nagy eső várta Mezőfalván, ahol a Mezőfalvi Vetési Nap megnyitóján mondott beszédet.
A miniszterelnök azzal kezdte, hogy nem tart nagyelőadást az agrártámogatási stratégiáról, ugyanakkor köszönetet mondott az elmúlt négy évért. Azt mondta, olyan volt kormányozni ebben a ciklusban, mint amikor az ember egész évben gondozza a szőlőjét, a jég a végén elveri a vetést, vagy a fagy megtizedeli a gyümölcsöst. „Nem volt könnyű négy évünk: számos válságot kellett elhárítanunk, amit nem mi okoztunk” – jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök emlékeztetett, ezek a válságok háborúból fakadtak, ugyanis az blokkolja a gazdaságot. Ennek ellenére a magyar kormány tovább fejlesztettek a gazdaságot.
Mi egy vidéki kormány vagyunk. Szokták mondani, hogy a városi levegő szabaddá tesz, ennek a párja, hogy a vidéki levegő magyarrá tesz
– hangoztatta, majd kiemelte: a függetlenség egyik fő feltétele, hogy az ország legyen önellátó. „Ezért az agrárium nem csupán szakpolitikai kérdés, hanem a nemzeti szuverenitás egyik legfontosabb kérdése” – szögezte le Orbán Viktor, aki a jövőről is beszélt. Kijelentette: a feldolgozó- és élelmiszeripar megerősítése lesz a következő négy év egyik legfontosabb feladata. Ehhez három dolgot kell megcsinálniuk.
Meg kell akadályozni, hogy az érdekeinkkel ellentétes szabályokat erőltessenek ránk. Ez az ő dolga, ezt Brüsszelben kell megvívni.
A másik, hogy itt legyen a tulajdon.
A harmadik, hogy ne vegyék el a hasznot. „Itt még sok feladatunk van, különös tekintettel a kereskedelemre” – tette hozzá a miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy az elektromos autóipart, a gyógyszer-, a hadi-, és az élelmiszeripart nagyon kell fejleszteni majd a következő években.
„Bízunk benned!” – üzente Orbán Viktornak egy gazda a mezőfalvai Vetési Napon.
Mercosur és Ukrajna
A 19. században a vizet el akarták vezetni, hogy ne legyenek árvizek. De ez a 21. század, ma nem elvezetni kell, hanem megtartani. Az Alföld program erre épül majd – jelentette ki a kormányfő. Azt mondta, a Mercosur megállapodás fenyegeti a gazdák egzisztenciáját. Hozzátette: olyan magyar parlamenti többség kell, amely ennek becikkelyezését megakadályozza.
A másik hasonló szintű probléma az Ukrajnából jön. Emlékeztetett, az ukránok kemények, és férfiasan küzdenek egy reménytelen háborúban, de emellett mindenre képesek. Például felrobbantották a német gázvezetéket is. Orbán Viktor szerint az ukránokat nem szabad beengednünk az EU-ba, mert berántanának minket a háborúba, ráadásul tönkretennék a ma ismert uniós mezőgazdasági rendszert is. Emlékeztetett, a magyar kormány hatalmas nagy humanitárius segítséget nyújtott az ukránoknak, ezért nem tartozunk nekik semmivel.
Szerinte azért, hogy a megakadályozzuk az ukrán uniós csatlakozást, nemzeti, vidéket szerető kormányra van szükség.
Kérem, hogy biztassanak, támogassanak és segítsenek, hogy meg tudjuk nyerni ezt a választást!
– zárta a kormányfő, akinek szavait a Magyar Nemzet idézte.
Nézd vissza Orbán Viktor beszédét!
