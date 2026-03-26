Orbán Viktor: Nem fogadjuk el, hogy ukrán manipulációval akarják befolyásolni a magyar választás végeredményét. Felszólítjuk Zelenszkijt, hogy hívja vissza a vérebeit! Itt nem lesz ukránbarát kormány!
Orbán Viktor országjárása Törökszentmiklósra érkezett. A miniszterelnök vérpezsdítő beszédet mondott, megtelt a Kossuth tér.
A miniszterelnök országjárásán Törökszentmiklóson állt a tömeg elé 2026. március 26-án, csütörtök este. Orbán Viktor férpezsdítő beszéde ezúttal is szívekbe talált.
Üzenjük a tiszásoknak, egy hazát nem lehet gyűlöletre és dühre építeni, csak szeretetre és összefogásra
– mondta beszéde elején Orbán Viktor Törökszentmiklóson.
A magyar ember már csak olyan, hogy az utolsó pillanatig kivár, olyanok vagyunk, hogy amikor eljön a döntés pillanata, akkor a végén jövünk elő. Március 15. óta mindenki előjött
– fogalmazott Orbán Viktor törökszentmiklósi beszédében. Kijelentette: „aki ebben a választókerületben nyer, az nyeri meg az országos választást, ha győzünk itt, akkor mindenhol fogunk!”
Hangsúlyozta: jó okuk van arra, hogy ebben a választókerületben nyerjenek, említette Herczeg Zsoltot, aki remekül képviseli az embereket a parlamentben.
Hozzátette: vannak a téren biztos választók és bizonytalanok is, és talán olyanok is akik az ellenfeleiket támogatják, „ők ne felejtsék el, hogy ha most csata is van van, a végén mindannyian magyarok vagyunk”.
Majd kijelentette:
Az ellenfeleink leginkább csak támadnak és acsarkodnak. Ha olyan véleményt hallanak, ami nem tetszik nekik, durván reagálnak, de üzenjük nekik, hogy egy hazát nem lehet gyűlöletre építeni. Mi a szeretet és az összefogás erejében bízunk. Ez a tét április 12-én!
„A háború árnyéka ellenére megoldottuk, hogy adómentessé válhassanak az édesanyák”
„Nem mi akartuk a háborút, a következményeit azonban nekünk kell elszenvednünk. Az energia ára az egekbe szökött, igazságtalan, hogy a magyarok szenvedik el a háború következményeit” – nyomatékosította a kormányfő. Orbán Viktor hangsúlyozta, a fiatalokat a lakáshoz jutásban támogatja kedvezményekkel a kormány, a családokat adókedvezménnyel, a nyugdíjasokat a 13. és a 14. havi nyugdíjjal.
Fontos kiemelni, hogy a háború árnyéka ellenére megoldottuk, hogy adómentessé válhassanak az édesanyák
– hangsúlyozta a kormányfő, aki arra is rámutatott, hogy a globális helyzet ellenére megkétszerezték hazánk közvagyonát, az aranytartalékát pedig megharmincszorozták.
A kormányfő szerint az ukrán–magyar konfliktus mögött a pénz áll: Ukrajnának és az Európai Uniónak nincs pénze. Az EU hitelt vesz fel, ezt kölcsön akarja adni Ukrajnának. Az unió által felvett hitelt azonban a tagállamok fedezik. Ez azt jelenti, hogy az európai nemzetállamok hosszú évekig fogják fizetni ezt a hitelt. A gyerekeink és az unokáink is fizetni fogják, ha Magyarország ebbe belemegy. Elmondta, hogy Magyarországnak csak a Fidesz–KDNP és ő tud biztonságot garantálni.
„Hárommillió szavazatot szeretnénk összegyűjteni”
A kormányfő úgy fogalmazott, a mostani egy különleges kampány, mivel hatalmas nemzetközi figyelem övezi, és több ország titkosszolgálata is részt vesz benne.
Lassan Magyarország egésze ukrán titkosszolgálati műveleti terület
– fogalmazott. Hozzátette, hogy az ukránok nem válogatnak az eszközökben. Emlékeztetett, hogy Ukrajna felrobbantotta az Északi Áramlatot, 2022-ben lezárta az Oroszországból Magyarországra érkező gázvezetéket, most pedig megcsinálták az olajblokádot, és folyamatosan támadják a Török Áramlat gázvezetéket.
Orbán Viktor szerint az ezeréves magyar állam nem fogja hagyni magát fenyegetni és zsarolni.
Többször megmutattam, hogy tudok nemet mondani, először 1989-ben, majd a migránsválság idején és a mostani példátlan EU-s hitelfelvételnél szintén. A háborúból való kimaradásnál is erre van szükség. Nem fogadjuk el, hogy ukrán manipulációval akarják befolyásolni a magyar választás végeredményét. Felszólítjuk Zelenszkijt, hogy hívja vissza a vérebeit!
– jelentette ki. Majd nyomatékosította: „Itt nem lesz ukránbarát kormány és ha van nemzeti egység, akkor ki tudunk maradni a háborúból! Történelmi kihívások előtt állunk, ezért történelmi győzelmet kell aratnunk! Hárommillió szavazatot szeretnénk összegyűjteni!”
A háborúból való kimaradáshoz tapasztalatra és biztonságra van szükség!
A miniszterelnök megerősítette: Kijev titkosszolgálati műveleti terepet csinált Magyarországból, az ukrán kémek ki-be járkálnak, beszervezték magukat a Tisza Pártba és titkosszolgálati akciókat hajtanak végre. Nem fogadják el, hogy ukrán manipulációval akarják befolyásolni a magyar választás eredményét. „Több tiszteletet Magyarországnak, majd mi eldöntjük milyen kormányt akarunk!”
Orbán Viktor úgy fogalmazott, épp ez az előnyük, amivel az ellenfeleik támadják őket: a háborúból való kimaradáshoz tapasztalatra és biztonságra van szükség!
Magyarország miniszterelnöke leszögezte: „A választás tétje, hogy Magyarországnak nemzeti vagy ukránbarát kormánya lesz. Ha ukránbarát kormányunk lesz, minket is belerángatnak a háborúba és kifosztják a magyar családokat. Ha viszont nemzeti kormányunk lesz, akkor nemet mondunk a háborúra és megvédjük a magyarok pénzét!”
Majd a kormányfő kijelentette: „Ha körülnézek a magyar politikában, nem látok mást magamon kívül, aki ezt a biztonságot meg tudná adni Magyarországnak”.
Beszéde végén Orbán Viktor köszönetet mondott az elmúlt években nyújtott támogatásért. „Hálás vagyok mindenért, amit kaptam. Számít és fontos nekem, hogy támogatnak” – fogalmazott.
