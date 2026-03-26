Orbán Viktor: Nem fogadjuk el, hogy ukrán manipulációval akarják befolyásolni a magyar választás végeredményét. Felszólítjuk Zelenszkijt, hogy hívja vissza a vérebeit! Itt nem lesz ukránbarát kormány!

A miniszterelnök országjárásán Törökszentmiklóson állt a tömeg elé 2026. március 26-án, csütörtök este. Orbán Viktor férpezsdítő beszéde ezúttal is szívekbe talált.

Orbán Viktor Törökszentmiklóson mondott beszédet

Üzenjük a tiszásoknak, egy hazát nem lehet gyűlöletre és dühre építeni, csak szeretetre és összefogásra

– mondta beszéde elején Orbán Viktor Törökszentmiklóson.

A magyar ember már csak olyan, hogy az utolsó pillanatig kivár, olyanok vagyunk, hogy amikor eljön a döntés pillanata, akkor a végén jövünk elő. Március 15. óta mindenki előjött

– fogalmazott Orbán Viktor törökszentmiklósi beszédében. Kijelentette: „aki ebben a választókerületben nyer, az nyeri meg az országos választást, ha győzünk itt, akkor mindenhol fogunk!”

Hangsúlyozta: jó okuk van arra, hogy ebben a választókerületben nyerjenek, említette Herczeg Zsoltot, aki remekül képviseli az embereket a parlamentben.

Hozzátette: vannak a téren biztos választók és bizonytalanok is, és talán olyanok is akik az ellenfeleiket támogatják, „ők ne felejtsék el, hogy ha most csata is van van, a végén mindannyian magyarok vagyunk”.

Majd kijelentette:

Az ellenfeleink leginkább csak támadnak és acsarkodnak. Ha olyan véleményt hallanak, ami nem tetszik nekik, durván reagálnak, de üzenjük nekik, hogy egy hazát nem lehet gyűlöletre építeni. Mi a szeretet és az összefogás erejében bízunk. Ez a tét április 12-én!

„A háború árnyéka ellenére megoldottuk, hogy adómentessé válhassanak az édesanyák”

„Nem mi akartuk a háborút, a következményeit azonban nekünk kell elszenvednünk. Az energia ára az egekbe szökött, igazságtalan, hogy a magyarok szenvedik el a háború következményeit” – nyomatékosította a kormányfő. Orbán Viktor hangsúlyozta, a fiatalokat a lakáshoz jutásban támogatja kedvezményekkel a kormány, a családokat adókedvezménnyel, a nyugdíjasokat a 13. és a 14. havi nyugdíjjal.

Fontos kiemelni, hogy a háború árnyéka ellenére megoldottuk, hogy adómentessé válhassanak az édesanyák

– hangsúlyozta a kormányfő, aki arra is rámutatott, hogy a globális helyzet ellenére megkétszerezték hazánk közvagyonát, az aranytartalékát pedig megharmincszorozták.