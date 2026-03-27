Gumicsizmával indult dolgozni Orbán Viktor
Nehéz nap elé néz a miniszterelnök.
Magyarország miniszterelnöke sűrű nap elé néz: március 27-én, pénteken Veszprémben és Győrben is beszédet mond, de ellátogat egy kutyamenhelyre és találkozik a gazdákkal is. Utóbbiak kapcsán visz magával gumicsizmát, mert az esőzések miatt a szántóföldön sár van.
Gumicsizma fel, irány a mezőfalvai vetési nap. Aztán Veszprém és Győr. Ma sem unatkozunk. Úton a győzelem felé!
– írat Facebook-oldalán a miniszterelnök, Orbán Viktor.
