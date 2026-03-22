Bajkeverő kutya okozott riadalmat – hatalmas káosz alakult ki a kertben

Bajkeverő kutya tréfálta meg a gazdáját, aki csak kettő percre hagyta egyedül kedvencét. Mire visszatért a gazdi, a fiatal kutya csupa sár volt, miközben fel-alá rohangált a kertben úgy, hogy szájában egy tálat szorongatott. A videó azonnal belopta magát az internetezők szívébe.

A bajkeverő kutya úgy tűnik, hogy kertépítész karrierbe kezd Fotó: Unsplash.com

Bajkeverő kutya okozott vicces pillanatokat a gazdiknak

A legtöbb kutyatartó tudja, hogy egyetlen pillanat is bőven elég ahhoz, hogy katasztrófával végződjön. Nem volt ez másként annak a fiatal nőnek az esetében sem, aki mindössze kettő percre hagyta magára a kutyáit, akik közül egy úgy döntött, hogy itt az ideje kicsit megtréfálni a gadzikat. A nő gyorsan akart elvégezni egy feladatot, addig a golden retriever kutya kint volt, hogy elvégezze a dolgát, ám amikor visszanézett hatalmas káosszal találta magát szemben.

A gazdi az Instagramon osztotta meg a videót: az egyik kutya nyugodtan várakozik az ajtónál, míg a másik csupa sárosan rohangál fel-alá a kertben, miközben egy tálat is a szájában tartogat. A nő viccesen megjegyezte a videó alatti leírásban:

Felvegye Bauer a kertépítészetet az önéletrajzába?

A gazdi végül megpróbálta megtisztítani a kutyát, aki nem igazán hagyta magát, majd az egyik játékát a medence vizébe dobta, hogy oda csalja. A terv sikerrel járt, Bauer a medencébe ugrott, s míg ő vidáman úszkált a gazdik csak nevettek a helyzeten.

A kommentelők sem hagyták szó nélkül az esetet. Valaki viccesen megjegyezte: „Biztosan csak rákenték az egészet.” Egy másik azt írta: „Bauer küldetése, az, hogy minden pillanatban történjen valami izgalmas” – olvasható a Mirror cikkében.