Eltűnt százmilliók Bódis Kriszta alapítványánál, menekülő Mercis okozott balesetet Csepelen

Hová lett több mint egymilliárd forint, amit hátrányos helyzetű gyerekekre szántak? Ki az a sofőr, aki Csepelen gázolt, majd nyitott ajtóval elmenekült? Miért rettegnek az újbudai lakók a saját otthonaikban, és milyen háttéralkuk húzódhatnak a bulihajók engedélyei mögött? Összegyűjtöttük azt az öt cikket, mely a Metropol olvasóit ezen a héten leginkább érdekelte. Íme a TOP5 írásunk!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.01. 17:25
tisza párt csepel bódis kriszta van helyed alapítvány baleset

Az embereket leginkább az igazságtalanságok és a közvetlen környezetükben tapasztalható problémák érdeklik. Ezen állítás alól olvasóink sem alkotnak kivételt. A Metropol most összegyűjtötte,  a legolvasottabb heti történeteinket.  Mutatjuk a TOP5 legolvasottabb cikkeinket.

TOP5-ben a Tisza adóterve
Épphogy bekerült a TOP5-be a hét egyik legnagyobb olvasottságát eredményező írása amely a Tisza Párt által belebegtetett progresszív adótervükkel foglalkozott. Fotó: Shutterstock

TOP5. Tisza-adó: a budapestiek lennének a legnagyobb vesztesei? 

Az utóbbi időben több részlet szivárgott ki a Tisza Párt gazdasági elképzeléseiről, köztük a többkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó bevezetéséről. Ebben az új rendszerben épp a fővárosi középosztály járna a legrosszabbul: azok, akik sokat dolgoznak és magasabb jövedelmet visznek haza. Erre reagálva Szentkirályi Alexandra egy bejegyzésében keményen fogalmazott: ez nem a gazdagokról szól, hanem arról, hogy a középosztály – különösen Budapesten – automatikusan célkeresztbe kerül. 

Döbbenetes állapotokról számoltak be a lakók az XI. kerületi Keveháza utcából. Fotó: Metropol

TOP4. „Rettegésben élünk!” – csótányok, szemét és káosz az újbudai társasházban 

A szépen felújítotti társasházakban elszaporodtak a csótányok és az ágyi poloskák. Mindeközben olyan problémás lakók tartják félelemben a környéket, akik szemetelnek és lelakják a lakásokat, terrorban tartanak mindenkit. A helyiek szerint esténként már az utcára sem mernek kilépni, hiszen nemrégiben már a gondnokot is támadás érte.  

Többen attól tartanak, hogy a környék pár éven belül a hírhedt Hős utca sorsára juthat. Bár a lakók többször kétségbeesetten kértek már segítséget a problémáik megoldására – eddig mindhiába a próbálkozásuk. 

Igazi politikai thriller bontakozott ki a prosecco hajók engedélyei körül. Fotó: Beküldött

TOP3. Pánikolnak? Mi köze egy tiszás képviselőnek a bulihajók bizniszéhez? 

Zárt ajtók mögött tárgyal a Fővárosi Közgyűlés egyik legkényesebb ügyéről a tulajdonosi bizottság, a prosecco hajók engedélyének ügyéről. A Metropol informátora szerint Barna Judit, a Tisza Párt fővárosi képviselője úgy ült be a zárt megbeszélésre, hogy hivatalosan ott sem lehetett volna.  

Metropol korábban már megírta, hogy a Margit híd és az Árpád híd közötti szakaszon működő bulihajók évek óta túlterhelik a környéket. 

De miért ennyire fontos ez az ügy a Tiszának? A történet itt válik igazán kényessé. 

Filmszerű autós jelenetek játszódtak le nemrégiben a XXI. kerületben. Fotó: Illusztráció / Gé 

TOP2. Rejtélyes baleset Csepelen: gyalogost gázolt, majd nyitott ajtóval menekült a Mercis sofőr 

A csepeli kereszteződésben egy igazán furcsa dolog történt. Egy baleset kapcsán először mindenki azt hitte, hogy két autó ütközött, aztán kiderült a sokkoló igazság: a Mercedes sofőrje egy gyalogost gázolt el – aki egy korábban balesetező kocsi mellett ácsorgott –, majd egyszerűen elhajtott. 

Olyan sietős volt a menekülés, hogy még a hátsó ajtót sem csukta be! A kocsit végül egy közeli piacnál találták meg, tárva-nyitva.

– értesült az esetről a Metropol. 

A gyalogos súlyosan megsérült, a sofőrt azóta is keresik.

Több mint egymilliárd forint sorsa vált kérdésessé a Bódis Kriszta nevéhez köthető Van Helyed Alapítványnál. Fotó: Mirkó István / MW

TOP1. Hová tűnt a pénz? – Nem tudni, hova tette az alapítvány pénzét Bódis Kriszta 

A Bódis Kriszta nevével fémjelzett Van Helyed Alapítvány működésével kapcsolatban komoly kérdések merültek fel a közelmúltban

Sajtóértesülések szerint az alapítvány hátrányos helyzetű gyerekek oktatására kapott egy óriási állami támogatást. A dokumentumok szerint azonban ebből a támogatásból legalább 775 millió forinttal, de egyes források alapján akár 1,15 milliárddal sem számoltak el.

Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő azonnali magyarázatot követel Bódis Krisztától. A józsefvárosi és ferencvárosi lakók pedig jogosan kérdezhetik: hová lettek a gyerekeknek szánt százmilliók?

 

