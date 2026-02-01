Eltűnt százmilliók Bódis Kriszta alapítványánál, menekülő Mercis okozott balesetet Csepelen
Hová lett több mint egymilliárd forint, amit hátrányos helyzetű gyerekekre szántak? Ki az a sofőr, aki Csepelen gázolt, majd nyitott ajtóval elmenekült? Miért rettegnek az újbudai lakók a saját otthonaikban, és milyen háttéralkuk húzódhatnak a bulihajók engedélyei mögött? Összegyűjtöttük azt az öt cikket, mely a Metropol olvasóit ezen a héten leginkább érdekelte. Íme a TOP5 írásunk!
Az embereket leginkább az igazságtalanságok és a közvetlen környezetükben tapasztalható problémák érdeklik. Ezen állítás alól olvasóink sem alkotnak kivételt. A Metropol most összegyűjtötte, a legolvasottabb heti történeteinket. Mutatjuk a TOP5 legolvasottabb cikkeinket.
TOP5. Tisza-adó: a budapestiek lennének a legnagyobb vesztesei?
Az utóbbi időben több részlet szivárgott ki a Tisza Párt gazdasági elképzeléseiről, köztük a többkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó bevezetéséről. Ebben az új rendszerben épp a fővárosi középosztály járna a legrosszabbul: azok, akik sokat dolgoznak és magasabb jövedelmet visznek haza. Erre reagálva Szentkirályi Alexandra egy bejegyzésében keményen fogalmazott: ez nem a gazdagokról szól, hanem arról, hogy a középosztály – különösen Budapesten – automatikusan célkeresztbe kerül.
TOP4. „Rettegésben élünk!” – csótányok, szemét és káosz az újbudai társasházban
A szépen felújítotti társasházakban elszaporodtak a csótányok és az ágyi poloskák. Mindeközben olyan problémás lakók tartják félelemben a környéket, akik szemetelnek és lelakják a lakásokat, terrorban tartanak mindenkit. A helyiek szerint esténként már az utcára sem mernek kilépni, hiszen nemrégiben már a gondnokot is támadás érte.
Többen attól tartanak, hogy a környék pár éven belül a hírhedt Hős utca sorsára juthat. Bár a lakók többször kétségbeesetten kértek már segítséget a problémáik megoldására – eddig mindhiába a próbálkozásuk.
TOP3. Pánikolnak? Mi köze egy tiszás képviselőnek a bulihajók bizniszéhez?
Zárt ajtók mögött tárgyal a Fővárosi Közgyűlés egyik legkényesebb ügyéről a tulajdonosi bizottság, a prosecco hajók engedélyének ügyéről. A Metropol informátora szerint Barna Judit, a Tisza Párt fővárosi képviselője úgy ült be a zárt megbeszélésre, hogy hivatalosan ott sem lehetett volna.
A Metropol korábban már megírta, hogy a Margit híd és az Árpád híd közötti szakaszon működő bulihajók évek óta túlterhelik a környéket.
De miért ennyire fontos ez az ügy a Tiszának? A történet itt válik igazán kényessé.
TOP2. Rejtélyes baleset Csepelen: gyalogost gázolt, majd nyitott ajtóval menekült a Mercis sofőr
A csepeli kereszteződésben egy igazán furcsa dolog történt. Egy baleset kapcsán először mindenki azt hitte, hogy két autó ütközött, aztán kiderült a sokkoló igazság: a Mercedes sofőrje egy gyalogost gázolt el – aki egy korábban balesetező kocsi mellett ácsorgott –, majd egyszerűen elhajtott.
Olyan sietős volt a menekülés, hogy még a hátsó ajtót sem csukta be! A kocsit végül egy közeli piacnál találták meg, tárva-nyitva.
– értesült az esetről a Metropol.
A gyalogos súlyosan megsérült, a sofőrt azóta is keresik.
TOP1. Hová tűnt a pénz? – Nem tudni, hova tette az alapítvány pénzét Bódis Kriszta
A Bódis Kriszta nevével fémjelzett Van Helyed Alapítvány működésével kapcsolatban komoly kérdések merültek fel a közelmúltban.
Sajtóértesülések szerint az alapítvány hátrányos helyzetű gyerekek oktatására kapott egy óriási állami támogatást. A dokumentumok szerint azonban ebből a támogatásból legalább 775 millió forinttal, de egyes források alapján akár 1,15 milliárddal sem számoltak el.
Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő azonnali magyarázatot követel Bódis Krisztától. A józsefvárosi és ferencvárosi lakók pedig jogosan kérdezhetik: hová lettek a gyerekeknek szánt százmilliók?
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre