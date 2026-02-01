Eltűnt százmilliók Bódis Kriszta alapítványánál, menekülő Mercis okozott balesetet Csepelen

Az embereket leginkább az igazságtalanságok és a közvetlen környezetükben tapasztalható problémák érdeklik. Ezen állítás alól olvasóink sem alkotnak kivételt. A Metropol most összegyűjtötte, a legolvasottabb heti történeteinket. Mutatjuk a TOP5 legolvasottabb cikkeinket.

Épphogy bekerült a TOP5-be a hét egyik legnagyobb olvasottságát eredményező írása amely a Tisza Párt által belebegtetett progresszív adótervükkel foglalkozott. Fotó: Shutterstock

TOP5. Tisza-adó: a budapestiek lennének a legnagyobb vesztesei?

Az utóbbi időben több részlet szivárgott ki a Tisza Párt gazdasági elképzeléseiről, köztük a többkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó bevezetéséről. Ebben az új rendszerben épp a fővárosi középosztály járna a legrosszabbul: azok, akik sokat dolgoznak és magasabb jövedelmet visznek haza. Erre reagálva Szentkirályi Alexandra egy bejegyzésében keményen fogalmazott: ez nem a gazdagokról szól, hanem arról, hogy a középosztály – különösen Budapesten – automatikusan célkeresztbe kerül.

Döbbenetes állapotokról számoltak be a lakók az XI. kerületi Keveháza utcából. Fotó: Metropol

TOP4. „Rettegésben élünk!” – csótányok, szemét és káosz az újbudai társasházban

A szépen felújítotti társasházakban elszaporodtak a csótányok és az ágyi poloskák. Mindeközben olyan problémás lakók tartják félelemben a környéket, akik szemetelnek és lelakják a lakásokat, terrorban tartanak mindenkit. A helyiek szerint esténként már az utcára sem mernek kilépni, hiszen nemrégiben már a gondnokot is támadás érte.

Többen attól tartanak, hogy a környék pár éven belül a hírhedt Hős utca sorsára juthat. Bár a lakók többször kétségbeesetten kértek már segítséget a problémáik megoldására – eddig mindhiába a próbálkozásuk.

Igazi politikai thriller bontakozott ki a prosecco hajók engedélyei körül. Fotó: Beküldött

TOP3. Pánikolnak? Mi köze egy tiszás képviselőnek a bulihajók bizniszéhez?

Zárt ajtók mögött tárgyal a Fővárosi Közgyűlés egyik legkényesebb ügyéről a tulajdonosi bizottság, a prosecco hajók engedélyének ügyéről. A Metropol informátora szerint Barna Judit, a Tisza Párt fővárosi képviselője úgy ült be a zárt megbeszélésre, hogy hivatalosan ott sem lehetett volna.

A Metropol korábban már megírta, hogy a Margit híd és az Árpád híd közötti szakaszon működő bulihajók évek óta túlterhelik a környéket.

De miért ennyire fontos ez az ügy a Tiszának? A történet itt válik igazán kényessé.