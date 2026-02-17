RETRO RÁDIÓ

Nézd, mit evett Orbán Viktor a büfékocsiban!

Jó ízlés, jó étvágy! Ebédről posztolt a miniszterelnök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.17. 15:19
Módosítva: 2026.02.17. 15:28
Orbán Viktor büfékocsi ebéd

„Országjárás – büfékocsi” Orbán Viktor keddi ebédfotója láttán sokak szájában összefuthat a nyál. Kevesen tudnak ellenállni egy jó tatárnak!

2026.02.16.Orbán Viktor és Marco Rubio közös sajtótájékoztató
Orbán Viktor szereti a tatárt (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Íme a miniszterelnök ebédfotója, melyet a Facebook-oldalán tett közzé:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu