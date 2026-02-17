Nézd, mit evett Orbán Viktor a büfékocsiban!
Jó ízlés, jó étvágy! Ebédről posztolt a miniszterelnök.
„Országjárás – büfékocsi” – Orbán Viktor keddi ebédfotója láttán sokak szájában összefuthat a nyál. Kevesen tudnak ellenállni egy jó tatárnak!
Íme a miniszterelnök ebédfotója, melyet a Facebook-oldalán tett közzé:
