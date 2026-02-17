Elszabadult a pokol a lelátón, egy kislány meghalt

Ketten meghaltak, köztük egy kislány is egy jégkorongmeccsen történt lövöldözésben, miután az apa megütötte a feleségét és rálőtt saját családjára az Egyesült Államokban, a Rhode Island-i Pawtucketben. Az apa tüzet nyitott feleségére és három gyermekükre egyik fiuk jégkorongmérkőzésén – közölték a helyi hírek.

Meghalt egy kislány a lelátón (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Három ember vesztette életét, a támadó is meghalt

További három áldozat az életéért küzd, miután a fegyveres lövöldözni kezdett a lelátóról a Rhode Island-i mérkőzés alatt.

A gyanúsított végül saját maga ellen fordította a fegyvert a Providence melletti Pawtucketben található Dennis M. Lynch Arénában történt lövöldözés után, ezzel háromra emelkedett a halálos áldozatok száma.

A támadás családon belüli erőszaknak tűnik, a fegyveres a saját családtagjait vette célba. A helyi rendőrség közölte: „Úgy tűnik, célzott akcióról volt szó, és feltehetően családi vitáról.” A nyomozók nem keresnek más gyanúsítottat.

Egy forrás a Fox Newsnak elmondta, hogy a lövöldöző először a feleségére és három gyermekükre nyitott tüzet, majd maga ellen fordította a fegyvert.

A rémisztő lövöldözés hétfő délután fél 2 körül történt egy középiskolai hokimeccs során, amelyen több iskola diákjai is vettek részt. Egy fiatal lányt a helyszínen holtan találtak, míg a második áldozat a kórházban halt meg.

A Pawtucket Times szerint egy hős apa a lövöldözés során kikapta a fegyvert a támadó kezéből, ám az egy másik fegyvert rántott elő.

Egy közeli áruházban dolgozó alkalmazott arról számolt be, hogy pánikba esett gyerekek rohantak be az üzletbe, és azt mondták, lövöldözés történt. A gyerekek fedezékbe húzódtak és elrejtőztek az üzletben, miközben megérkezett a segítség – mondta az alkalmazott.

Egy fotós, aki a meccset fényképezte pedig azt írta, a lövések hatására káosz alakult ki.

„Itt a jégpályán bekuckóztam a sarokba, és fotóztam” – mondta Chip DeLorenzo a The Providence Journalnak. Hozzátette:

Hirtelen olyan volt, mintha több petárda robbanását hallanád felhangosítva. És nem számoltam őket, de valószínűleg hét vagy nyolc lövés, talán több is dördült. Az emberek nyilvánvalóan elkezdtek sikítozni és pánikba estek. Amint ezt meghallottam és láttam a reakciót, rájöttem, hogy nem petárdákról van szó.

A stadiont kiürítették, a rendőrség pedig átvizsgálja a helyszínt – írja a The Sun.

Van megoldás! Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!



