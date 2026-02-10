"Beteges üldözési mániája volt": Megrázó részletek Nagytevelből - a lövöldöző szomszédja nyilatkozott

Borzalmas esemény rázta meg Nagytevel városát kedden délután. Orbán Sándor polgármesterre többször is rálőtt egy ismeretlen férfi gázpisztollyal. A három lövésből kettő arcon is találta a védtelen polgármestert. Megrázó részletek kerültek nyilvánosságra.

A nagyteveli lövöldözés megrázta a település lakóit

Fotó: Szabolcs László / Bors

Az óvodaként is üzemelő nagyteveli önkormányzati épületből gyorsan, az ablakon keresztül ki kellett menekíteni a gyerekeket, amikor meghallották a lövéseket. A támadó, egy körülbelül 70 éves férfi pisztollyal a kezében az önkormányzat emeletére ment, ahol leadta a lövéseket. A polgármesterhez azonnal mentőhelikoptert hívtak, a győri kórházba szállították, ahonnan saját lábán sétált ki. A gyanúsítottat elfogta azóta a rendőrség.

A Bors információi szerint a 70 év körüli S. József volt az a férfi, aki rálőtt Orbán Sándorra egy gázriasztópisztollyal.

A lapnak sikerült megtalálni, hogy hol élt a gyanúsított, és egy szomszédot is sikerült megszólítaniuk.

A nagyteveli lövöldöző elmebeteg volt?

Nagyjából két éve költözhetett ide, övé az utolsó ház

– mutatott a szomszéd József telke felé.

A felesége korábban meghalt, egyedül élt. Van két gyermeke, ők most a lövöldözés miatt itt is vannak, idegesen mászkálnak a településen. Én nem voltam igazán jóban a Józsival, mert valami nem volt rendben vele. Többször is megjelent nála a rendőrség, amikor megkérdeztem a rendőröket, hogy mi történt, azt mondták, hogy inkább ne is beszéljek vele. Állítólag beteges üldözési mániája volt, eltűnt vagy elhagyott valamit, már egyből feljelentést tett. Én azt hiszem, hogy a polgármesterrel is ez volt a baja, de azt is mondták, hogy segélyt szeretett volna felvenni, de nem kapott. Idő kérdése volt, hogy ez megtörténjen, úgy tudom korábban is szórakozott már fegyverekkel

- zárta. A férfi házából végül a gyerekei is kijöttek, ám ők nem kívánták kommentálni a történteket. Egyes információk szerint a férfi házilag átalakított fegyvert használhatott, hogy biztosra menjen. A rendőrség emberölés kísérlete miatt indított nyomozást az ügyben - írja a Bors.