Időjárás: ideje felkészülni az esős és szeles napokra

Az időjárás előrejelzések szerint eléggé változékony időre számíthatunk, hiszen jelentős csapadék mennyiség és szeles idő várható. Azonban már nem várhatóak nagy hidegek napközben, a hőmérséklet fokozatosan növekszik.

Szeles és esős idő várható az időjárás előrejelzések alapján az elkövetkezendő napokra / Fotó: köpönyeg.hu

Az időjárás még nem hozza el a várva várt tavaszt

Február 16-án (hétfő) esős és hideg idő várható. A napközbeni csúcshőmérséklet 4 °C körül alakul, míg hajnalban akár –6 °C is lehet. A szél mérsékelt, így a hőérzet kifejezetten hideg lesz.

Február 17-én (kedd) csapadék nem várható, azonban erős szélre annál inkább számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet 6 °C körül alakul, a minimum –1 °C lesz a hajnali órákban. A szél miatt hűvösebbnek érezhetjük az időt.

Február 18-én (szerda) további enyhülésre számíthatunk, a hőmérséklet akár 8 °C-ig is emelkedhet, éjszaka 0 °C körül alakul. Számottevő csapadék nem várható, de élénk marad a szél.

Február 19-én (csütörtök) nagy csapadék mennyiségre számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet 7 °C körül alakul, majd a hajnali órákban 2 °C várható. Az idő azonban enyhébb lesz, de szeles és csapadékos marad - írja a köpönyeg.