RETRO RÁDIÓ

Időjárás: ideje felkészülni az esős és szeles napokra

A tavasz még várat magára, ezért változékony időre számíthatunk. Az időjárás előrejelzések alapján érdemes esernyőt is magunkkal vinni, mielőtt kilépünk a házból.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.02.16. 06:00
időjárás időjárási helyzet előrejelzés

Az időjárás előrejelzések szerint eléggé változékony időre számíthatunk, hiszen jelentős csapadék mennyiség és szeles idő várható. Azonban már nem várhatóak nagy hidegek napközben, a hőmérséklet fokozatosan növekszik.

alt=Szeles és esős idő várható az időjárás előrejelzések alapján
Szeles és esős idő várható az időjárás előrejelzések alapján az elkövetkezendő napokra / Fotó: köpönyeg.hu

Az időjárás még nem hozza el a várva várt tavaszt

Február 16-án (hétfő) esős és hideg idő várható. A napközbeni csúcshőmérséklet 4 °C körül alakul, míg hajnalban akár –6 °C is lehet. A szél mérsékelt, így a hőérzet kifejezetten hideg lesz.

Február 17-én (kedd) csapadék nem várható, azonban erős szélre annál inkább számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet 6 °C körül alakul, a minimum –1 °C lesz a hajnali órákban. A szél miatt hűvösebbnek érezhetjük az időt.

Február 18-én (szerda) további enyhülésre számíthatunk, a hőmérséklet akár 8 °C-ig is emelkedhet, éjszaka 0 °C körül alakul. Számottevő csapadék nem várható, de élénk marad a szél.

Február 19-én (csütörtök) nagy csapadék mennyiségre számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet 7 °C körül alakul, majd a hajnali órákban 2 °C várható. Az idő azonban enyhébb lesz, de szeles és csapadékos marad - írja a köpönyeg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu