Márciusban jön a fagy és a havazás? – vészjósló az időjárási előrejelzés

Akik arra számítottak, hogy már csak két hét és itt a tavasz, alighanem csalódni fognak. Az időjárás a naptár szerint valóban tavaszra vált, de a valóság sajnos egészen másképp fest a prognózisok szerint.

A márciusi időjárás havat is hozhat, főleg a hónap első felében Fotó: Pixabay / Pexels

A Severe Weather Europe friss elemzése arra figyelmeztet, hogy a poláris örvény (Polar Vortex) február végi esetleges összeomlása miatt Közép-Európában és Magyarországon március első felében nagy az esélye egy vagy több hirtelen hideghullámnak, amely fagyot és akár jelentősebb havazást is hozhat. Az European Centre for Medium-Range Weather Forecasts(ECMWF) vagyis magyarul a Középtávú Időjárás-előrejelzések Európai Központja mindezt megerősíti. Ez egyébként egy független kormányközi szervezet, amely a világ egyik legpontosabb globális numerikus időjárás-előrejelző modelljét üzemelteti. Nos, ők azt jósolják, hogy a március elején megjelenő hidegbetörések után a 2026-os tavasz az átlagosnál melegebb és szárazabb lehet.

Az időjárás március közepétől melegre vált

A nappali maximumok márciusban gyakrabban haladják meg a sokéves átlagot (ami Budapesten 11-12°C körül van), ráadásul kevés csapadék várható. Erre pedig azért készülhetünk, mert egy tartós, magasnyomású gerinc (anticiklon) kialakulása van kilátásban Kelet- és Közép-Európa felett.

De mit mond vajon az AccuWeather? Nos, az ő prognózisuk nem fest ilyen borús képet a tavasz első hónapjáról. Bár a hónap első felében a nappali maximumok 6-13 fok között alakulnak majd, havazást nem jósolnak és inkább napfényes időt jeleznek március 15-ig. A hónap második felében azután 5-6 esős napra számítanak, a maximumok pedig 10-16 fok között mozognak majd. Valamennyire hasonló prognózissal számol az Időkép 30 napos előrejelzése is. Abban az szerepel, hogy március 5 fokos nappali hőmérséklettel indul, majd lassan, napról-napra melegszik a levegő és 15-én már 12 fokot is mérhetünk. Havazással és faggyal nem számolnak.

Nos, hogy kinek lesz igaza, majd csak később derül ki. Könnyen lehet, hogy ezek a külföldi intézetek alapján jósolt hideghullámok majd valóban hirtelen és váratlanul törnek ránk, mint például 2013. március 14-én és 15-én, amikor az intenzív havazás és az orkán erejű szél miatt tízezrek rekedtek az utakon, különösen az M1-es autópályán.