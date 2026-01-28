Időjárás: a poláris örvény összeomlása miatt brutális fordulatot tartogat a február!

Azzal együtt, hogy a kemény havazások és fagyok után most enyhébb oldalát mutatja az időjárás, a tél még messze nem ért véget! Ráadásul a most lezajló légköri folyamatokból is arra következtetnek a meteorológusok, hogy bizony nem érdemes még elpakolni a téli ruhatárat, de jó eséllyel még a szánkókat sem! Ez egy poláris örvénynek köszönhető – pontosabban az összeomlásának.

A poláris örvény összeomlása ilyen februári időjárást eredményezhet ismét a Kárpát-medencében – Fotó: Trang Pham / Pexels (illusztráció)

Mi az a poláris örvény, és miért kell tőle félni?

A poláris örvény alapvetően egy hatalmas, forgó légtömeg az Északi-sark felett, ami „börtönbe zárja” a farkasordító hideget. Amikor ez az örvény stabil, nálunk enyhe az idő.

Ám, ha az örvény összeomlik vagy kettészakad, a sarkvidéki levegő akadálytalanul zúdul délre – egyenesen a Kárpát-medencébe.

Igen megterhelő napra számíthatnak a frontérzékenyek Habár a poláris örvény időjárási hatásai majd csak februárra mutatkoznak meg, a következő napokban a fronthatások uralják hazánk időjárását. Egy nagy sebességgel érkező ciklon melegfrontja érkezik meg előbb délnyugat felől, ami után délnyugat felől már hidegfront lép be, és az éles váltás különösen megterhelő lesz az érzékenyek számára. Ráadásul mindez borult, esős, csapadékos időjárással párosul az előttünk álló napokban. Jelentős mértékben nő a sztrók és az infarktus kialakulásának kockázata ilyen körülmények között. Magas vérnyomás, erős görcsös fájdalmak is előfordulhatnak, de gyakori lesz a következő napokban a fejfájás és a szédülés is a frontra érzékenyeknél.

Brutális lehűlés jön februárban

A The Weather on Maps nevű Facebook-oldal meteorológusai szerint ugyan

a poláris örvény gyengülése nem ad egyértelmű receptet arra, hogy egy adott térségben milyen időjárás lesz uralkodó, de az biztos, hogy a nagy légköri képződmények mozgása lelassul, amelynek következménye, hogy néhol hosszabb hideghullámok, néhol tartósabb csapadéktevékenység várható.

Mindezek alapján a következőkre kell felkészülnünk február első felében:

Megérkezik a szibériai eredetű fagy. Magyarországon az átlaghőmérséklet akár 6 fokkal is elmaradhat a megszokottól, ami éjszakánként kemény, –10 fok alatti fagyokat jelenthet.

Magyarországon az átlaghőmérséklet akár a megszokottól, ami éjszakánként kemény, –10 fok alatti fagyokat jelenthet. Csapadék minden mennyiségben. A poláris hatás miatt megnő a havazás esélye. Míg a havi átlagos csapadékos napok száma 7–11 körül mozog, egy-egy mediterrán ciklonnal találkozva a fagyos levegő országos hótakarót hozhat.

A hónap közepétől várható időjárást illetően a friss adatokból még nehéz lenne megbízható előrejelzést adni, de a modellek szerint a fagyos időszakok hullámokban térhetnek vissza és akár február végéig is kitarthatnak!