Visszatér a havazás? Nem várt fordulat jön az időjárásban

Az időjárás borongós fordulatot vesz, ugyanis a következő napokban többször lehet esőre számítani, és a hőmérséklet is visszaesik. A csapadék fokozatosan havas eső, majd havazásba válthat, így a hétvégére ismét télies hangulat várható.

Így alakul az időjárás a következő napokban Fotó: Löffler Péter / Mediaworks

Íme, a következő napok időjárása:

Szerdán délnyugat felől fokozatosan befelhősödik az ég, és a déli óráktól számottevő mennyiségű eső érkezik. Estére országszerte esőre lehet számítani. A hőmérséklet +5 fok körül valószínű, miközben a délkeleti légmozgás élénk marad

Csütörtökön a nap első felében sokfelé borult idő és újabb, már gyengébb eső valószínű. Napközben délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. A szél északnyugatira fordul, és megerősödik, a hőmérséklet +3 fok közelébe esik vissza.

Pénteken túlnyomóan erősen felhős, párás idő ígérkezik. Szórványosan előfordulhat szitálás vagy kisebb eső. A legmagasabb hőmérséklet 5–6 fok körül alakul.

Szombaton borult, párás idő várható, helyenként gyenge csapadékkal, amely fokozatosan havas esőbe, majd havazásba válthat. A hőmérséklet +1 fok környékére csökken - számolt be róla a Köpönyeg.