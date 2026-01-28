RETRO RÁDIÓ

Visszatér a havazás? Nem várt fordulat jön az időjárásban

Csapadékos, szeles napok elé nézünk, a hétvége pedig akár havazást is hozhat. Így alakul az időjárás a héten.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.28. 06:00
havas eső köpönyeg hőmérséklet időjárás eső havazás

Az időjárás borongós fordulatot vesz, ugyanis a következő napokban többször lehet esőre számítani, és a hőmérséklet is visszaesik. A csapadék fokozatosan havas eső, majd havazásba válthat, így a hétvégére ismét télies hangulat várható.

Így alakul az időjárás a következő napokban
Így alakul az időjárás a következő napokban Fotó: Löffler Péter / Mediaworks

Íme, a következő napok időjárása:

Szerdán délnyugat felől fokozatosan befelhősödik az ég, és a déli óráktól számottevő mennyiségű eső érkezik. Estére országszerte esőre lehet számítani. A hőmérséklet +5 fok körül valószínű, miközben a délkeleti légmozgás élénk marad

Csütörtökön a nap első felében sokfelé borult idő és újabb, már gyengébb eső valószínű. Napközben délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. A szél északnyugatira fordul, és megerősödik, a hőmérséklet +3 fok közelébe esik vissza.

Pénteken túlnyomóan erősen felhős, párás idő ígérkezik. Szórványosan előfordulhat szitálás vagy kisebb eső. A legmagasabb hőmérséklet 5–6 fok körül alakul.

Szombaton borult, párás idő várható, helyenként gyenge csapadékkal, amely fokozatosan havas esőbe, majd havazásba válthat. A hőmérséklet +1 fok környékére csökken - számolt be róla a Köpönyeg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
