Berobban az esős időjárás: borult ég és lehűlés várható

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.26. 06:00
A hét elején még akad némi bizonytalanság az időjárásban: hétfőn rövid napos időszakok is kialakulhatnak, de több hullámban érkezik csapadék - derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk. Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Időjárás előrejelzés

Hétfő

Marad az erősen felhős idő, de főleg a középső tájakon előbukkanhat a nap is. Délelőtt keleten, délutántól nyugaton fordul elő eső, záporeső. Eleinte a DK-i, majd az ÉNy-i szél élénkül meg. 2 és 9 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Kedd

A ködfoltok megszűnése után rétegfelhős időre számíthatunk, kevés napsütéssel, csapadék nélkül. +5, +6 fok várható délután.

Szerda

Beborul az ég, és szinte országszerte várható kiadós mennyiségű eső. +5 fok körüli értékeket mérhetünk. A délkeleti szél élénk lesz.

Csütörtök

Túlnyomóan borult idő lesz sokfelé újabb esővel, de már kisebb mennyiségben. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. +3 fok köré csökken a hőmérséklet.

 

