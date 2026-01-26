Berobban az esős időjárás: borult ég és lehűlés várható
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban.
A hét elején még akad némi bizonytalanság az időjárásban: hétfőn rövid napos időszakok is kialakulhatnak, de több hullámban érkezik csapadék - derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.
Időjárás előrejelzés
Hétfő
Marad az erősen felhős idő, de főleg a középső tájakon előbukkanhat a nap is. Délelőtt keleten, délutántól nyugaton fordul elő eső, záporeső. Eleinte a DK-i, majd az ÉNy-i szél élénkül meg. 2 és 9 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Kedd
A ködfoltok megszűnése után rétegfelhős időre számíthatunk, kevés napsütéssel, csapadék nélkül. +5, +6 fok várható délután.
Szerda
Beborul az ég, és szinte országszerte várható kiadós mennyiségű eső. +5 fok körüli értékeket mérhetünk. A délkeleti szél élénk lesz.
Csütörtök
Túlnyomóan borult idő lesz sokfelé újabb esővel, de már kisebb mennyiségben. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. +3 fok köré csökken a hőmérséklet.
