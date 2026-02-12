Hatalmas változás jön az időjárásban: ennek sokan nem fognak örülni

Eső, de havazás is várható még a héten. Minden nap számítsunk csapadékra egészen vasárnapig. Köd, eső, havas eső, havazás is várható még vasárnapig az időjárás alakulásában.

Időjárás előrejelzés, forrás: köpönyeg.hu

Csapadékos lesz az időjárás a napokban

Csütörtök

A ködfoltok megszűnése után eleinte változóan, majd délután erősen felhős lesz az ég, és délutántól egyre többfelé alakul ki eső, zápor. A déli szél megélénkül. 10-11 fok körüli enyhe időnk lesz.

Péntek

Délelőtt még csapadékos lehet az idő, majd nyugat felől csökken a felhőzet, egyre több helyen bukkan elő a nap. Az északnyugati szél többfelé erős lesz. Marad a 11 fok körüli maximum.

Szombat

A délelőtti pár órás napsütés után délutántól dél felől erősen megnövekszik a felhőzet, és estétől elered az eső. 10 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap

Borult időre van kilátás, az esőt egyre inkább havazás váltja fel, majd estére megszűnik a csapadék. A hőmérséklet napközben semmit sem emelkedik, reggel 5, délután már csak 2 fok várható - írja a Köpönyeg.hu.