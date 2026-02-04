„Hat pont egy orosz katona megölése” - Zelenszkij szerint több orosz katonának kellene meghalnia

Egy nemrégiben megjelent jelentés szerint az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése óta csaknem 1,2 millió orosz katona halt meg, tűnt el, vagy sérült meg súlyosan. Ez nagyobb veszteség, mint amit bármely nagyhatalom elszenvedett a második világháború óta. Az orosz áldozatok hatalmas száma azt jelzi, hogy Ukrajna stratégiája a kimerítés — erről egy volt ukrán tisztviselő beszélt a CNN-nek. Mi sem jelzi ezt jobban, mint hogy Volodimir Zelenszkij nemrég arra utasította új védelmi miniszterét, hogy "tegye a háború árát Oroszország számára elviselhetetlenné". El is mondta, hogyan: emberéletek révén - írja a Ripost.

Az orosz-ukrán háborúban eddig legkevesebb két millióan haltak meg 2022 februárja óta Fotó: AFP / AFP

Csak decemberben 35 ezer orosz katona halt meg, vagy sebesült meg súlyosan, az ukrán vezető szerint azonban ez nem elég, fel kell emelni a kvótát 50 ezerre.

Ezek nem üres számok, ezek emberéletek.

Embereké, akik már sosem fognak visszatérni a családjukhoz, vagy ha igen, az életük sosem lesz már olyan, mint azelőtt. Közben az ukrán oldalon is hatalmas a veszteség, a fent említett jelentés az ukrán áldozatok számát 500 és 600 ezer közé becsli, akik között bőven akad civil áldozat is.

Amit korábban csak videójátékokban láttunk, az most megelevenedett

Tökéletesen fémjelezi a modernkori háború borzalmait az az úgynevezett e-pont rendszer, amely keretében az ukrán egységek pontokat kapnak minden megölt orosz katonáért vagy megsemmisített felszerelésért. Az ukrán védelmi miniszter szerint ez egy nagyon jó rendszer, ami sok-sok hasznos adatot szolgáltat a későbbi harctéri stratégia kidolgozására, ráadásul növeli a motivációt és a hatékonyságot a harctéren. Pont mint a videójátékokban.

Az "Army of Drones Bonus" programot még 2024 augusztusában vezette be az ukrán hadsereg, aminek a lényege, hogy a drónokra rögzített kamerafelvételeket kielemezve díjazzák a találatokat.

6-12 pont jár például egy orosz katona megöléséért,

40 pont egy tank megsemmisítéséért,

és 50 pont azért, ha sikerült kiiktatni egy ellenséges rakétarendszert — írja az Origo.

Ezeket a pontokat aztán egy online shop-ban új felszerelésre, új fegyverekre és drónokra lehet beváltani. Egészen elképesztő.