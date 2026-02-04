„Hat pont egy orosz katona megölése” - Zelenszkij szerint több orosz katonának kellene meghalnia
Közel négy éve már, hogy a szomszédunkban háború dúl. Bár a híradások minden nap beszámolnak az orosz-ukrán háború legújabb állásáról, a fókusz mégis brutálisan eltolódott. Brüsszelben Ukrajna EU-csatlakozásáról, az ország mi pénzünkből való újjáépítéséről és újabb fegyverszállítmányokról tanácskoznak, miközben a fronton minden egyes nap emberek ezrei halnak meg, vagy válnak nyomorékká. Más nem lehetne tehát cél, csak a háború befejezése.
Egy nemrégiben megjelent jelentés szerint az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése óta csaknem 1,2 millió orosz katona halt meg, tűnt el, vagy sérült meg súlyosan. Ez nagyobb veszteség, mint amit bármely nagyhatalom elszenvedett a második világháború óta. Az orosz áldozatok hatalmas száma azt jelzi, hogy Ukrajna stratégiája a kimerítés — erről egy volt ukrán tisztviselő beszélt a CNN-nek. Mi sem jelzi ezt jobban, mint hogy Volodimir Zelenszkij nemrég arra utasította új védelmi miniszterét, hogy "tegye a háború árát Oroszország számára elviselhetetlenné". El is mondta, hogyan: emberéletek révén - írja a Ripost.
Csak decemberben 35 ezer orosz katona halt meg, vagy sebesült meg súlyosan, az ukrán vezető szerint azonban ez nem elég, fel kell emelni a kvótát 50 ezerre.
Ezek nem üres számok, ezek emberéletek.
Embereké, akik már sosem fognak visszatérni a családjukhoz, vagy ha igen, az életük sosem lesz már olyan, mint azelőtt. Közben az ukrán oldalon is hatalmas a veszteség, a fent említett jelentés az ukrán áldozatok számát 500 és 600 ezer közé becsli, akik között bőven akad civil áldozat is.
Amit korábban csak videójátékokban láttunk, az most megelevenedett
Tökéletesen fémjelezi a modernkori háború borzalmait az az úgynevezett e-pont rendszer, amely keretében az ukrán egységek pontokat kapnak minden megölt orosz katonáért vagy megsemmisített felszerelésért. Az ukrán védelmi miniszter szerint ez egy nagyon jó rendszer, ami sok-sok hasznos adatot szolgáltat a későbbi harctéri stratégia kidolgozására, ráadásul növeli a motivációt és a hatékonyságot a harctéren. Pont mint a videójátékokban.
Az "Army of Drones Bonus" programot még 2024 augusztusában vezette be az ukrán hadsereg, aminek a lényege, hogy a drónokra rögzített kamerafelvételeket kielemezve díjazzák a találatokat.
- 6-12 pont jár például egy orosz katona megöléséért,
- 40 pont egy tank megsemmisítéséért,
- és 50 pont azért, ha sikerült kiiktatni egy ellenséges rakétarendszert — írja az Origo.
Ezeket a pontokat aztán egy online shop-ban új felszerelésre, új fegyverekre és drónokra lehet beváltani. Egészen elképesztő.
Az orosz-ukrán háború következménye: pszichés problémák és "drónfóbia"
Már régóta egyértelmű, hogy ebben a háborúban, ami közel négy éve robbant ki Oroszország és Ukrajna között, nem a gyalogság a legfontosabb tényező, hanem a drónok.
A sérülések is erről tanúskodnak, hiszen nem lőtt sérülésekből van a legtöbb, hanem olyan sebesülésekből, amit dróntámadások okozta robbanások vagy repeszek okoznak.
A front közelében működő sürgősségi ellátóhelyeken dolgozó orvosok ugyanakkor arról is beszámolnak, hogy az újfajta sérülések mellett egyre több esetben érkeznek a katonák mérgezéses tünetekkel és a légúti-, illetve tüdőkárosodással, amit a front közelében bevetett vegyi anyagok okoznak.
Ugyanakkor egyre több katona küzd pszichés problémákkal és pánikbetegséggel, amik szintén a dróntámadásokhoz köthetőek.
Az Origo szerint az ukrán front közelében dolgozó orvosok ezt már egyenesen drónfóbiaként emlegetik.
Ha a súlyos dollármilliárdok, amiből Ukrajna egyszer újjáépíthető lenne, nem elég visszatartó erő az EU-nak, akkor legalább az emberéletek azok lehetnének.
