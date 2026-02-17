"Apukám, már nem jössz haza" - Halálos baleset történt Nyírbátornál, egy egész település gyászolja Zsoltékat
Szódáskocsi rohant bele frontálisan egy Opel Astrába hétfőn délután. A halálos baleset Nyírbátor és Kállósemjén között történt. Az Opelben ülő két ember meghalt, egyiküket pedig mentőhelikopter vitte kórházba. A baleset áldozatát, Zsoltot és utasát egy egész település gyászolja.
A halálos baleset Nyírbátor és Kállósemjén között történt hétfőn (február 16.) délután, a 4911-es út 30-as kilométerszelvényénél: egy szódát szállító kisteherautó és egy Opel Astra ütközött egymásnak. A frontális karambolban az Opel sofőrje és egyik utasa azonnal meghalt, míg a másik utast mentőhelikopter vitte kórházban. A nyírvasvári áldozatokat most egy egész település gyászolja, azt kívánják: a balesetet okozó sofőr fizessen meg a tettéért.
Halálos baleset Nyírbátornál: egy egész település gyászolja Zsoltékat
Úgy tudjuk, hogy az Opelt az 52 éves nyírvasvári Zsolt vezette, mögötte pedig egy 63 éves asszony utazott. Azt egyelőre nem tudni, pontosan hogyan történt a beleset, de az elsődleges információk szerint a frontális ütközés az egyik kanyarban történt, méghozzá olyan erővel, hogy a két kocsi ellentétes irányban csapódott az út szélére. Az Opel az út menti árokba repült és a felismerhetetlenségig összetört: az elejéből szinte semmi nem maradt, egyetlen ép felület sem. Bár a tűzoltók, a rendőrök és a mentősök gyorsan a helyszínre rohantak, már esélyük sem volt megmenteni a sofőrt és egyik utasát. A másik utast is életveszélyes állapotban emelték ki a roncsból: úgy tudjuk, érte mentőhelikopter jött, azzal szállították végül kórházba.
A kocsit vezető férfi, Zsolt családja, szerettei és barátai teljesen összetörtek a baleset után, gyermekei azóta is romokban hevernek.
Apukám, már nem jössz haza, hiába várlak
- írta bejegyzésében a férfi egyik összetört lánya.
Hozzátette, soha nem fog megszűnni a fájdalom, amit apja elvesztése miatt érez:
"Igen, sírni is fogok, amikor újra a kezembe veszem a fényképeket, a ruháit vagy valami tárgyat, ami az övé volt, ezek a könnyek, amik miatta vannak, soha nem fognak megszűni! De mennyi el nem sírt könny gyűlt még össze bennem, ez a fájdalom, hiányérzet nem fog soha megszűnni, csak megtanulok vele együtt élni... Apu, nagyon hiányzol és nagyon szeretlek, bárcsak még egyszer megölelhetnélek, még utoljára!"
Nagyon szeretlek és örökre fogok rád emlékezni, elvitted a szívem felét, de ami itt maradt, az is miattad dobog és erős, meg a családunk miatt, akiket rám hagytál! Nyugodj békében én hősöm, mindenem, drága egyetlen apukám!
- zárta sorait az asszony. Információink szerint Zsolt példásan nevelte három lányát, unokáit is rajongva szerette. Ismerősei is romokban hevernek, mint mondták: remélik, hogy a felelős meglakol majd azért, hogy elvette a családapa és nagyszülő életét:
Elvette két jó ember életét, ezzel szétzúzott egy egész családot. Zsolt jó ember volt, dolgozott, imádta a családját, de már soha nem jöhet vissza hozzájuk. Remélem, hogy a felelős megbűnhődik azért, amit tett
- szögezte le a férfi egyik ismerőse. A körülmények tisztázása és a nyomozás jelenleg is folyik az ügyben.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre