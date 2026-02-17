"Apukám, már nem jössz haza" - Halálos baleset történt Nyírbátornál, egy egész település gyászolja Zsoltékat

A halálos baleset Nyírbátor és Kállósemjén között történt hétfőn (február 16.) délután, a 4911-es út 30-as kilométerszelvényénél: egy szódát szállító kisteherautó és egy Opel Astra ütközött egymásnak. A frontális karambolban az Opel sofőrje és egyik utasa azonnal meghalt, míg a másik utast mentőhelikopter vitte kórházban. A nyírvasvári áldozatokat most egy egész település gyászolja, azt kívánják: a balesetet okozó sofőr fizessen meg a tettéért.

A halálos baleset Nyírbátor és Kállósemjén között történt. Ketten azonnal meghaltak, az Opel pedig felismerhetetlenségig összezúzódott / Fotó: szon.hu/Sipeki Péter

Halálos baleset Nyírbátornál: egy egész település gyászolja Zsoltékat

Úgy tudjuk, hogy az Opelt az 52 éves nyírvasvári Zsolt vezette, mögötte pedig egy 63 éves asszony utazott. Azt egyelőre nem tudni, pontosan hogyan történt a beleset, de az elsődleges információk szerint a frontális ütközés az egyik kanyarban történt, méghozzá olyan erővel, hogy a két kocsi ellentétes irányban csapódott az út szélére. Az Opel az út menti árokba repült és a felismerhetetlenségig összetört: az elejéből szinte semmi nem maradt, egyetlen ép felület sem. Bár a tűzoltók, a rendőrök és a mentősök gyorsan a helyszínre rohantak, már esélyük sem volt megmenteni a sofőrt és egyik utasát. A másik utast is életveszélyes állapotban emelték ki a roncsból: úgy tudjuk, érte mentőhelikopter jött, azzal szállították végül kórházba.

A kocsit vezető férfi, Zsolt családja, szerettei és barátai teljesen összetörtek a baleset után, gyermekei azóta is romokban hevernek.

Apukám, már nem jössz haza, hiába várlak

- írta bejegyzésében a férfi egyik összetört lánya.

Zsolt szerettei remélik, hogy a felelős meglakol majd azért, mert elvette a családapa életét / Fotó: szon.hu/Sipeki Péter

Hozzátette, soha nem fog megszűnni a fájdalom, amit apja elvesztése miatt érez:

"Igen, sírni is fogok, amikor újra a kezembe veszem a fényképeket, a ruháit vagy valami tárgyat, ami az övé volt, ezek a könnyek, amik miatta vannak, soha nem fognak megszűni! De mennyi el nem sírt könny gyűlt még össze bennem, ez a fájdalom, hiányérzet nem fog soha megszűnni, csak megtanulok vele együtt élni... Apu, nagyon hiányzol és nagyon szeretlek, bárcsak még egyszer megölelhetnélek, még utoljára!"

Nagyon szeretlek és örökre fogok rád emlékezni, elvitted a szívem felét, de ami itt maradt, az is miattad dobog és erős, meg a családunk miatt, akiket rám hagytál! Nyugodj békében én hősöm, mindenem, drága egyetlen apukám!

- zárta sorait az asszony. Információink szerint Zsolt példásan nevelte három lányát, unokáit is rajongva szerette. Ismerősei is romokban hevernek, mint mondták: remélik, hogy a felelős meglakol majd azért, hogy elvette a családapa és nagyszülő életét:

Elvette két jó ember életét, ezzel szétzúzott egy egész családot. Zsolt jó ember volt, dolgozott, imádta a családját, de már soha nem jöhet vissza hozzájuk. Remélem, hogy a felelős megbűnhődik azért, amit tett

- szögezte le a férfi egyik ismerőse. A körülmények tisztázása és a nyomozás jelenleg is folyik az ügyben.