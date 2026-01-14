Sokkoló baleset történt Budapest belvárosában - a mentők már a helyszínen
Frontális karambol történt Budapest XIV. kerületében. A baleset helyszínén forgalmi akadály van.
Frontálisan ütközött egy kisteherautó és egy személygépjármű Budapest XIV. kerületében, a Szentmihályi úton, az Ond vezér útja közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett. A baleset helyszínén forgalmi akadály van - írja a Katasztrófavédelem.
