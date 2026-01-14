A magyar kormány és a NAK megmenti a BÁSZNA Gabona Zrt. miatt bajba került gazdákat

A Magyar Kormány és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara minden esetben kiáll a magyar gazdák mellett. Papp Zsolt, a NAK elnöke ezért ma a Magyar Kormány képviselőivel tárgyalt a Bászna Gabona Zrt. miatt bajba jutott termelők megmentésről.

A Magyar Kormány kiáll a bajba jutott termelők mellett. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Papp Zsolt jelezte: a Magyar Kormány – mint oly sok helyzetben, most is – a magyar termelők mellett áll. A csődbe ment Bászna Gabona Zrt. miatt bajba jutott termelők kártalanításra számíthatnak. Ennek apropóján a kamara elnöke széleskörű tájékoztatási kampányt indít az érintett gazdálkodók irányába, a kamara munkatársai összegyűjtik a Bászna Gabona Zrt. által megkárosított termelők adatait, amit a NAK továbbít a kormány felé.

A kamara elnöke hangsúlyozta, hogy hazánkban egyetlen olyan magyar gazdát sem érhet kár, aki tisztességesen, kemény munkával kiváló minőségű élelmiszert állít elő. Ezt a Magyar Kormány és a NAK hosszú távú, megbízható együttműködése garantálja.

Papp Zsolt hozzátette: a gazdák minden esetben számíthatnak Magyarország Kormányára és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarára. A cél, hogy minden segítséget és támogatást megkapjanak azok, akik nap mint nap a mindennapi kenyerünk előteremtésén fáradoznak.