Ukrajnai háború - Petíció elindítását jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök

A "brüsszeli háborús terv" finanszírozása elleni petíció elindítását jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szerdán, a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.14. 19:45
Orbán Viktor ukrajna háború

A kormányfő a videóban beszámolt arról, hogy a szerdai kormányülésen meghallgatták a témában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter beszámolóját - közölte az MTI.

Ukrajna ugyanis 800 milliárd dollárt követel Európától a következő tíz évre, ezt a brüsszeliek pedig a tagállamoktól akarják elvenni, így tőlünk, magyaroktól is

- fűzte hozzá. A miniszterelnök tudatta, a kormányülésen egyetértettek abban, hogy "a brüsszeli követeléseket el kell utasítanunk, nem akarunk fizetni a háborúért, nem akarjuk fizetni az ukránok rezsijét és nem akarjuk fizetni a háború miatt elszabadult energiaárakat se". Hozzátette: "ha beadnánk a derekunkat", akkor a következő tíz évünk nem a magyar családokról, hanem "a brüsszeli hadisarcról" szólna. 

Ezt nem engedhetjük

- emelte ki a kormányfő. Orbán Viktor bejelentette: ezért úgy döntöttek, petíciót indítanak. "Számítunk minden magyar ember támogatására, együtt akarjuk megüzenni Brüsszelnek, ránk ne számítsanak, mi nem fizetünk" - mondta.

 

