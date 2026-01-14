Milliókat venne ki a magyar családok zsebéből Ukrajna újjáépítése

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij még decemberben egy sajtótájékoztatón vázolta a tervet, miszerint 800 milliárd (!) dollárra lenne szükségük, hogy "a gazdaságot fellendítsék, a munkahelyeket helyreállítsák, és hogy az élet visszatérjen Ukrajnába" — fogalmazott. Brüsszel rögtön ráharapott a csontra, Ursula von der Leyen biztosította is az ukrán vezetőséget, hogy rajtuk nem fog múlni, összeszedik a pénzt. De mégis honnan? Hát az uniós polgároktól, vagyis tőlünk - írja a Bors.

Ursula von der Leyen kijelentette, hogy Európa legfontosabb feladata nem az európai mezőgazdaság, vagy az európai családok erősítése, hanem Ukrajna támogatása Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi médiában közzétette azt az uniós jelentést, amiben a brüsszeli elit már precízen ki is dolgozta, hogy pontosan hogyan fogja teljesíteni Ukrajna követeléseit.

A jelentés szerint Magyarországnak 9 milliárd dollárt, vagyis 3 ezer milliárd forintot kellene beleadni a közösbe.

Pedig Ukrajna az orosz-ukrán háború kirobbanása óta már eddig is háromszor annyi pénzt kapott Brüsszeltől, mint Magyarország a 2004-es uniós csatlakozása óta. Úgy, hogy Ukrajna nem is az EU tagja.

Mit jelent a gyakorlatban 9 milliárd dollár?

Ukrajna követelése olyan mértékű, hogy azt ép ésszel alig lehet felfogni, de Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója egy szemléletes példával megpróbálta lehozni a mindennapi élet szintjére.

Magyarország akkor tudná befizetni a rá eső részt, ha minden magyar családtól 1,3 millió forintot elvennének, hogy azt Ukrajnába küldhessék.

Ezt ugye senki nem gondolhatja komolyan. Illetve de, a Tisza.

Magyar Péter pártja ugyanis úgy ugrál, ahogy Brüsszel fütyül, ezért is akarják von der Leyenék mindenképp az ország élére juttatni Magyart. A mentelmi joga miatt Magyar Péter végképp Brüsszel kezében van és ezt pontosan tudja is.

Ezért dolgozták ki a több száz oldalas Tisza-adóról szóló dokumentumot, ami tökéletesen alkalmas arra, hogy százmilliókat szedjenek ki a magyar emberek zsebéből és tovább küldhessék azt Brüsszelnek.

Hogyan szedné össze a Tisza az összeget, amit Ursula von der Leyen követel?

Képzett megmondóembereik sokszor, sok helyen szólták már el magukat arról, hogy a nyugdíjasok túl sok pénzt kapnak, a 13. és 14. havi nyugdíj pedig szerintük pénzkidobás. De nem csak az időseket, az özvegyeket is megsarcolnák az özvegyi nyugdíj megadóztatásával. A családok is áldozatul esnének: elvennék a családtámogatást, az anyák személyi jövedelemadó-mentességét, az otthonteremtési támogatásokat és még hosszan lehet sorolni.

Tehát mindaz a pénz, ami ma a magyar emberek zsebében van, átvándorolna egy idegen országba, egy idegen háborúba.

Na és mi van a maffiával?

Nemrég attól volt hangos a nemzetközi sajtó, hogy rengeteg EU-s pénz kötött ki az ukrán maffia zsebében.