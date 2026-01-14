A mai kormányülésen Bóka János miniszter számolt be a brüsszeli háborús terv finanszírozásáról, mivel Ukrajna 800 milliárd dollárt követel Európától a következő tíz évre. Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy ezt a brüsszeliek a tagállamoktól akarják elvenni, tehát tőlünk is.

Orbán Viktor kijelentette: mi nem fizetünk! Fotó: Facebook/Orbán Viktor

„Ukrajna 800 milliárd dollárt követel az uniótól, Brüsszel pedig ezt az összeget a tagállamokon akarja behajtani. A brüsszeli követeléseket el kell utasítanunk!” – mondta Orbán Viktor legfrissebb videójában.

Mi nem akarjuk kifizetni az ukrajnai háború árát,

az ukrán rezsit,

az elszabadult energiaárakat,

nem akarjuk felélni gyermekeink jövőjét.

- sorolta a kormányfő, hozzátette, hogy petíciót indítottak a mai napon: „Üzenjük Brüsszelnek: mi nem fizetünk!”