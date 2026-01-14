RETRO RÁDIÓ

Ukrajna 800 milliárd dollárt követel az uniótól

Petíciót indít a magyar kormány. Orbán Viktor kijelentette: mi nem fizetünk!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.14. 17:35
ukrajna Orbán Viktor háború

A mai kormányülésen Bóka János miniszter számolt be a brüsszeli háborús terv finanszírozásáról, mivel Ukrajna 800 milliárd dollárt követel Európától a következő tíz évre. Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy ezt a brüsszeliek a tagállamoktól akarják elvenni, tehát tőlünk is.

Orbán Viktor kijelentette: mi nem fizetünk!
Orbán Viktor kijelentette: mi nem fizetünk! Fotó: Facebook/Orbán Viktor

„Ukrajna 800 milliárd dollárt követel az uniótól, Brüsszel pedig ezt az összeget a tagállamokon akarja behajtani. A brüsszeli követeléseket el kell utasítanunk!” – mondta Orbán Viktor legfrissebb videójában.

Mi nem akarjuk kifizetni

  •  az ukrajnai háború árát,
  • az ukrán rezsit,
  • az elszabadult energiaárakat,
  • nem akarjuk felélni gyermekeink jövőjét.

- sorolta a kormányfő, hozzátette, hogy petíciót indítottak a mai napon: „Üzenjük Brüsszelnek: mi nem fizetünk!”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu