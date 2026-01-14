A valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon
Sokan nem mernek vagy nem akarnak szembenézni alapvető katonai, gazdasági, földrajzi tényekkel. Orbán Viktor szerint ideje lenne a józan észre hallgatni.
Orbán Viktor miniszterelnök megosztotta gondolatait a brüsszeli bizottság ma elfogadott tervéhez, melyről a közösségi médiában számolt be. Brüsszel ugyanis Ukrajna és a háború finanszírozására 90 milliárd eurós közös hitelfelvételt terjesztett be, amelyben Magyarország, Csehország és Szlovákia nem vesz részt.
Néhány gondolat a brüsszeli bizottság ma bemutatott és elfogadott tervéhez:
- Aki abban bízik, hogy az Ukrajnának adott brüsszeli hiteleket majd orosz jóvátételből tudják visszafizetni, az vagy nincs tisztában a való világgal, vagy homokba dugja a fejét, hogy ne kelljen róla tudomást venni.
- Aki szerint az idő nem az oroszoknak kedvez, az nem mer vagy nem akar szembenézni alapvető katonai, gazdasági, földrajzi és matematikai tényekkel.
- Aki szerint Ukrajna “lenyűgöző reformokat ért el”, az nem vesz tudomást az elmúlt hónapok megdöbbentő és bicskanyitogató ukrán korrupciós botrányáról (lásd: a kijevi aranyfajansz története).
- Aki szerint a befagyasztott orosz vagyont fel lehet majd használni a brüsszeli hitelek visszafizetésére, az nem vesz tudomást arról, hogy a tagállamok vezetői ezt leszavazták a decemberi uniós csúcson.
- Aki szerint Ukrajna az Európai Uniót védi, azt érdemes felvilágosítanunk, hogy Ukrajna nem tagja az Uniónak.
– írta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon és ideje lenne a józan észre hallgatni.
Orbán Viktor bejegyzését itt tudod megtekinteni:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre