Orbán Viktor miniszterelnök megosztotta gondolatait a brüsszeli bizottság ma elfogadott tervéhez, melyről a közösségi médiában számolt be. Brüsszel ugyanis Ukrajna és a háború finanszírozására 90 milliárd eurós közös hitelfelvételt terjesztett be, amelyben Magyarország, Csehország és Szlovákia nem vesz részt.

Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Néhány gondolat a brüsszeli bizottság ma bemutatott és elfogadott tervéhez: Aki abban bízik, hogy az Ukrajnának adott brüsszeli hiteleket majd orosz jóvátételből tudják visszafizetni, az vagy nincs tisztában a való világgal, vagy homokba dugja a fejét, hogy ne kelljen róla tudomást venni.

Aki szerint az idő nem az oroszoknak kedvez, az nem mer vagy nem akar szembenézni alapvető katonai, gazdasági, földrajzi és matematikai tényekkel.

Aki szerint Ukrajna “lenyűgöző reformokat ért el”, az nem vesz tudomást az elmúlt hónapok megdöbbentő és bicskanyitogató ukrán korrupciós botrányáról (lásd: a kijevi aranyfajansz története).

Aki szerint a befagyasztott orosz vagyont fel lehet majd használni a brüsszeli hitelek visszafizetésére, az nem vesz tudomást arról, hogy a tagállamok vezetői ezt leszavazták a decemberi uniós csúcson.

Aki szerint Ukrajna az Európai Uniót védi, azt érdemes felvilágosítanunk, hogy Ukrajna nem tagja az Uniónak.

– írta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon és ideje lenne a józan észre hallgatni.

Orbán Viktor bejegyzését itt tudod megtekinteni: