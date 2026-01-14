RETRO RÁDIÓ

A valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon

Sokan nem mernek vagy nem akarnak szembenézni alapvető katonai, gazdasági, földrajzi tényekkel. Orbán Viktor szerint ideje lenne a józan észre hallgatni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.14. 15:40
Orbán Viktor ukrajna háború

Orbán Viktor miniszterelnök megosztotta gondolatait a brüsszeli bizottság ma elfogadott tervéhez, melyről a közösségi médiában számolt be. Brüsszel ugyanis Ukrajna és a háború finanszírozására 90 milliárd eurós közös hitelfelvételt terjesztett be, amelyben Magyarország, Csehország és Szlovákia nem vesz részt. 

Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Néhány gondolat a brüsszeli bizottság ma bemutatott és elfogadott tervéhez:

  • Aki abban bízik, hogy az Ukrajnának adott brüsszeli hiteleket majd orosz jóvátételből tudják visszafizetni, az vagy nincs tisztában a való világgal, vagy homokba dugja a fejét, hogy ne kelljen róla tudomást venni.
  • Aki szerint az idő nem az oroszoknak kedvez, az nem mer vagy nem akar szembenézni alapvető katonai, gazdasági, földrajzi és matematikai tényekkel.
  • Aki szerint Ukrajna “lenyűgöző reformokat ért el”, az nem vesz tudomást az elmúlt hónapok megdöbbentő és bicskanyitogató ukrán korrupciós botrányáról (lásd: a kijevi aranyfajansz története).
  • Aki szerint a befagyasztott orosz vagyont fel lehet majd használni a brüsszeli hitelek visszafizetésére, az nem vesz tudomást arról, hogy a tagállamok vezetői ezt leszavazták a decemberi uniós csúcson.
  • Aki szerint Ukrajna az Európai Uniót védi, azt érdemes felvilágosítanunk, hogy Ukrajna nem tagja az Uniónak.

– írta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon és ideje lenne a józan észre hallgatni.

Orbán Viktor bejegyzését itt tudod megtekinteni:

 

