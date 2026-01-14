RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Hideg van, de fűt a győzelem

Szijjártó Péter reakciója mindent felülmúlt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.14. 14:45
Orbán Viktor Szijjártó Péter Orbán Balázs

Humoros videóval jelentkezett be Orbán Viktor miniszterelnök szerda délután a közösségi média oldalán. A kormányfő láthatóan fázik, de a lelkesedését még a zord időjárás sem törheti le. A kormánytagokat arról faggatták, kitart-e még a lendületük ebben a dermesztő hidegben?

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Persze, abszolút. Fel vagyok turbózva. Járom a vidéket, nagyon szeretem. Most belföldi külügyminiszter lettem.

– válaszolt Szijjártó Péter.

„Persze, ilyenkor kell igazán begyújtani.” - vágta rá Orbán Balázs is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu