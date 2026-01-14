Orbán Viktor: Hideg van, de fűt a győzelem

Humoros videóval jelentkezett be Orbán Viktor miniszterelnök szerda délután a közösségi média oldalán. A kormányfő láthatóan fázik, de a lelkesedését még a zord időjárás sem törheti le. A kormánytagokat arról faggatták, kitart-e még a lendületük ebben a dermesztő hidegben?

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Persze, abszolút. Fel vagyok turbózva. Járom a vidéket, nagyon szeretem. Most belföldi külügyminiszter lettem.

– válaszolt Szijjártó Péter.

„Persze, ilyenkor kell igazán begyújtani.” - vágta rá Orbán Balázs is.