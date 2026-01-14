Orbán Viktor szövetségese elismerően beszélt Magyarországról
Pásztor Bálint szerint a békének, a biztonságnak, a kiszámíthatóságnak nincsen alternatívája.
Elismerően beszélt Magyarországról és annak kormányáról Pásztor Bálint a 31. Fidesz-kongresszuson. Orbán Viktor politikájának nincs alternatívája - mondta az ellenzékre utalva.
A békének, a biztonságnak, a kiszámíthatóságnak nincsen alternatívája!
Erős külhoni közösségek csak erős Magyarországgal léteznek, ezért a Fidesz a biztos választás.
- mondta el Pásztor Bálint a 31. Fidesz-kongresszuson.
Orbán Viktor megköszönte támogatását:
Köszönjük a támogatást, Pásztor Bálint!
- írta a miniszterelnök.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre