Orbán Viktor szövetségese elismerően beszélt Magyarországról

Elismerően beszélt Magyarországról és annak kormányáról Pásztor Bálint a 31. Fidesz-kongresszuson. Orbán Viktor politikájának nincs alternatívája - mondta az ellenzékre utalva.

Fotó: MW

A békének, a biztonságnak, a kiszámíthatóságnak nincsen alternatívája! Erős külhoni közösségek csak erős Magyarországgal léteznek, ezért a Fidesz a biztos választás.

- mondta el Pásztor Bálint a 31. Fidesz-kongresszuson.

Orbán Viktor megköszönte támogatását:

Köszönjük a támogatást, Pásztor Bálint!

- írta a miniszterelnök.