RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor szövetségese elismerően beszélt Magyarországról

Pásztor Bálint szerint a békének, a biztonságnak, a kiszámíthatóságnak nincsen alternatívája.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.14. 11:34
pásztor bálint fidesz orbán viktor

Elismerően beszélt Magyarországról és annak kormányáról Pásztor Bálint a 31. Fidesz-kongresszuson. Orbán Viktor politikájának nincs alternatívája - mondta az ellenzékre utalva.

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus
Fotó: MW

A békének, a biztonságnak, a kiszámíthatóságnak nincsen alternatívája! 

Erős külhoni közösségek csak erős Magyarországgal léteznek, ezért a Fidesz a biztos választás.

- mondta el Pásztor Bálint a 31. Fidesz-kongresszuson.

Orbán Viktor megköszönte támogatását: 

Köszönjük a támogatást, Pásztor Bálint!

- írta a miniszterelnök.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu