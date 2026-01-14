Nyilvános a jelentés: háromezer milliárd forintot vonna el a magyar emberektől Brüsszel
Orbán Viktor szerint erről a brüsszeli tervről kell április 12-én véleményt mondanunk. A Tisza Párt ugyanis a brüsszeli érdekeket szolgálná ki.
Ahogy korábban Orbán Viktor megígérte, nyilvánosságra hozta a kormány az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának országspecifikus jelentését. A brüsszeli intézmény ebben lényegében azt írja, hogy milyen támogatásokat kellene megszüntetni ahhoz, hogy a ránk eső résszel tudjuk támogatni Ukrajnát. 9 milliárd dollár, azaz körülbelül 3000 milliárd forintot követel tőlünk Brüsszel, amihez el kellene törölni többek közt a 13. és 14. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentést és a család támogatások jelentős részét is - írja a Ripost.
Ukrajna Brüsszeltől, ők pedig tőlünk követelik a pénzt
Ukrajna 800 milliár dolláros támogatásra számít az elkövetkező tíz évre
– jelentette be korábban Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök. Mint kiderült: ezt a felfoghatatlan nagyságú összeget a katonai kiadásokon felül, az állam működtetésére követeli Kijev.
A legutóbbi magyar kormányülésen is szóba került ez a téma, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy teljességgel elfogadhatatlannak tartja a kormány, hogy a magyarok pénzéből támogassa Brüsszel Ukrajnát. Ezen kívül az sem elfogadható, hogy a legújabb brüsszeli tervben már 2027 januári dátum szerepel Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban. A minisztere lemondta, hogy a 800 milliárd dollárból
- 40 éven keresztül lehetne Magyarországon nyugdíjat vagy
- 60 éven át családtámogatást fizetni.
Ez a pénz a tizenegyszerese az uniótól Magyarország által 2004 óta nettó értéken kapott 74 milliárd eurós forrásoknak. Nem a magyar adófizetők forintjaiból kell ukrán nyugdíjakat és béreket fizetni.
- jelentette ki határozottan Gulyás Gergely.
A számítások szerint az Ukrajnából szánt pénz ránk eső része mintegy 9 milliárd dollár, vagyis 3000 milliárd forint lenne. Brüsszel pedig azt is tudja, hogy miként kellene nekünk magyaroknak ezt az óriási pénzt előállítanunk.
Brüsszel azt ajánlja, hogy a magyar kormány vegyen el megannyi kedvezzményt, és azt a pénzt a magyar emberek helyett küldjük Kijevbe!
Brüsszel országspecifikus ajánlásában azt írják, hogy a magyar kormány a következő - a teljesség igénye nélküli felsorolás következik - intézkedéseket szüntesse meg:
- a 13. és 14. havi nyugdíjat,
- az otthonteremtési támogatásokat,
- a csokot, a rezsicsökkentést,
- az egykulcsos jövedelemadót,
- a munkáshitelt,
- az édesanyáknak, a fiataloknak, illetve a családoknak járó adókedvezményeket.
A Tisza Párt teljesítené a brüsszeli követeléseket
Brüsszel nagy szívfájdalma, hogy Magyarországon jelenleg olyan szuverén kormány van hatalmon, amely nem enged a brüsszeli nyomásnak, és évek óta nem hajtja végig a magyar emberek megsarcolására tett követeléseket. Brüsszel ezért kormányváltást akar Magyarországon, olyan kormányra van szükségük, amely feltétel nélkül bólogat az elképzeléseikre. Ehhez pedig a Tisza Pártot szemelte ki Ursula von der Leyen és Manfred Weber.
Ezért is van az, hogy a Tisza Párt kiszivárgott megszorítócsomagja egy az egyben azokat a sarcokat tartalmazza, amelyet Brüsszel is ajánl. Orbán Viktor korábban a Tisza Pártról azt mondta:
ezeket Brüsszelből fizetik, Brüsszelből támogatják, Brüsszelben írták meg a programjukat, Brüsszelben védik őket a magyar joghatóság és az ügyészség ellen.
Mindenük Brüsszelben van, és ennek az új kezdeményezésnek egyetlen célja van, hogy Magyarország adja föl a függetlenséget, adja föl a szuverenitást. Ha saját út helyett jobban bízunk abban az útban, amit mások diktálnak nekünk, akkor egyenes út vezet a Tiszához, akkor oda kell szavazni. Akik hisznek abban, hogy Magyarország jobban tudja, hogy mire van szüksége a magyaroknak, hogy mi jobban el tudjuk dönteni, mint bárki más, és ha saját kezünkbe akarjuk tartani a sorsunkat, azok meg jöjjenek Nyíregyházára, illetve jöjjenek a jobboldalhoz és támogassák a nemzeti kormányt
– hangoztatta.
Április 12-én dönthetünk a brüsszeli tervről
Orbán Viktor a közösségi oldalain jelezte, hogy ígéretüknek megfelelően nyilvánosságra hozták Brüsszel Magyarországra vonatkozó jelentését. Hozzátette:
Április 12-én erről kell majd dönteni. Egy biztos: mi nemet mondunk a brüsszeli háborús tervre.
A miniszterelnök teljes posztja itt olvasható:
