Menczer Tamás: Április 12-én sorsot választunk magunknak és a gyerekeinknek

Sokkal több ez, mint egy politikai választás. A Fidesszel a magyarok pénze a magyar családoknál marad.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.14. 08:28
választás április fidesz menczer tamás

Menczer Tamás a Facebookon értekezett az április 12-re kihirdetett választások fontosságáról.

Menczer Tamás 2026_01_10 Budapest
Fotó: mw

Szerintem a három hónap múlva következő választásnál nem "csak" kormánypártokat és kormányt választanak a magyarok, ez sem kevés, hanem jövőt, középtávú és hosszútávú jövőt, és azt a jövőt döntik el, nem egy napra, nem egy évre, hanem mondom, középtávon és hosszútávon, hogy mit szeretnének maguknak és a gyerekeiknek. És itt két út áll előttünk, nincs több. Két lehetőség van. Van egy brüsszeli és van egy magyar, mert ne legyen kétségünk, a Néppártnak ez a magyarországi lerakata, a Tisza Párt mindent végrehajtana, amit Brüsszelből követelnek. Igazából ezt el is mondják. Időnként elkotyogják, kiderül, aláírják, megszavazzák háborúval, bevándorlással, megszorítással kapcsolatban, tehát mindent végrehajtanának. És ezzel szemben van egy magyar út, ami békét jelent, biztonságot, és azt, hogy a magyarok pénze a magyar családoknál marad.

- mondta el Menczer Tamás a videójában, majd ezt írta hozzá:

Április 12-én nem “csak” kormányt, jövőt, sorsot választunk magunknak és a gyerekeinknek.


Fidesz, a biztos választás!

