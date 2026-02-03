A 9 éves fiú legnagyobb álma, hogy iskolába menjen, anyukája csendes gyilkosra figyelmeztet

Egy anya, akinek fiát sokkoló diagnózissal szállították kórházba, most egy rejtett veszélye figyelmeztet, amely több millió otthonban is leselkedhet.

A diagnózis sokkoló volt, de az ok rosszabb volt Fotó: freepik.com / Illusztráció

Sokkoló diagnózis! Ez az oka a súlyos betegségnek

Az édesanya kisfia, Jonjo a Mirror cikke szerint egy olyan kilencéves kisfiú, aki már csecsemőkora óta szenved a mellkasával, néhányszor már hörghurutja is volt. Télen rosszabb a helyzet inhalátorokat használ. Idén már antibiotikumokat is kellett szednie és volt, hogy iskolába sem tudott menni tünetei miatt.

Ez van minden évben, mellkasi fertőzése van és annyira rossz, hogy nem tud iskolába járni. Jonjo-t 2024-ben szállították kórházba.

Az orvosok azt mondták, hogy tüdőgyulladása és fertőzése van a bal tüdejében. Kórházban kezelték, és öt napig oxigénre volt szüksége

-mondja az édesanya.

Mindennek az oka az otthoni környezet

Tüneteinek oka később derült ki. Az otthoni környezet és a penész betegítette meg a kisfiút. A Homes Under the Hammer műsorvezetője, Martin Roberts az Egyesült Királyságban egy kampányt indított az otthoni környezet javítására, mivel kiderült, hogy minden negyedik brit otthonban jelen van ez a probléma.

15 millió ember él olyan helyen, ahol jelen van a penész, hideg van vagy nedvesség.

Amikor először beköltöztem, nem volt olyan rossz, minden frissen volt festve. De néhány év múlva elkezdtem észrevenni a sok nedvességet, és a helyzet csak egyre rosszabb lett. A nedves foltok soha nem tűnnek el, és a tető egyes részei hiányoznak

- mondja Colleen Curran, az ötgyermekes édesanya.

Fiát, Jonjo-t 2024 novemberében vitték kórházba tüdőgyulladással, légzési nehézsége volt és odabent oxigénre kapcsolták. Az orvosok szerint ez összefüggésben állt az otthoni állapotokkal. Az édesanya szerint az átfestés nem megoldás, a penész átterjed máshová. Az édesanya eközben az emelkedő költségek miatt a fűtést sem tudja megengedni magának, minden helységben.

A Birminghami Városi Tanács bocsánatot kért a probléma fennállásáért. „Sajnáljuk, hogy Curran asszony és családja ilyen nehézségekkel küzd. Senkinek sem szabadna nedves és penészes otthonban élnie. A tanács egyik legfontosabb prioritása, hogy javítsa Birmingham összes önkormányzati otthonának minőségét, és elkötelezett csapataink a nedvesség és a penész kezelésére, a javítások elvégzésére és a további segítségre szoruló bérlők támogatására összpontosítanak.”