Alkalmi hentesinasnak állt Orbán Viktor

Disznótoron vett részt Orbán Viktor.
A Metropol is beszámolt arról, hogy Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a szombati évértékelő után Pátyon kezdte a vasárnap reggelt, ahol disznótoron vett részt – a kormányfő egy újabb képpel jelentkezett a közösségi oldalán az eseményről, amin elmondása szerint ő volt az alkalmi hentesinas.
Laci böllér, a sonka és az alkalmi hentesinas
– írta az alább megtekinthető fotóhoz Orbán Viktor.
