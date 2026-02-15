Alkalmi hentesinasnak állt Orbán Viktor

A Metropol is beszámolt arról, hogy Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a szombati évértékelő után Pátyon kezdte a vasárnap reggelt, ahol disznótoron vett részt – a kormányfő egy újabb képpel jelentkezett a közösségi oldalán az eseményről, amin elmondása szerint ő volt az alkalmi hentesinas.

Orbán Viktor / Fotó: MW

Laci böllér, a sonka és az alkalmi hentesinas

– írta az alább megtekinthető fotóhoz Orbán Viktor.