Pátyon indította a napot Orbán Viktor, nem akármit csinált
Egészen meglepő képet posztolt Orbán Viktor.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a közösségi oldalán osztotta meg, hogy Pátyon indította a napot, ráadásul nem akármit csinált, ugyanis a közzétett képen éppen disznót pörzsöl.
Végre disznótor Pátyon indult a nap
– írta Orbán Viktor az alábbi fotóhoz.
