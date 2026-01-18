Tűzoltóhajón kellett megszülnie a babáját, nem jutottak el időben a kórházba

Tűzoltóhajón szülte meg gyermekét egy nő, aki a vajúdás idején nem jutott el időben a kórházba. Az édesanya egészséges kislánynak adott életet, és boldogan emlékszik vissza a meghökkentő pillanatokra.

Egy washingtoni nő egy tűzoltóhajón szülte meg gyermekét, miközben kórházba próbált jutni. Katherine Sims az Anderson-szigeten, egy kis szigeten a Pierce megyei Puget Soundban tartózkodott, amikor 2025. december 23-án este hirtelen megkezdődött a szülés.

„Pánik, teljes pánik volt” – emlékezett vissza Sims a pillanatra a helyi Fox 8 Live hírcsatornának. Miután a nő a 911-et hívta, azonnal önkéntes mentősöket és tűzoltókat küldtek a helyszínre, akik megérkezésükkor megerősítették, hogy a baba „teljesen biztosan” úton van.

Az utolsó komp azonban már elindult a szigetről, így a legközelebbi kórházba csak tűzoltóhajóval lehetett eljutni.

Egyszerűen felkapcsoltak és leültettek a hajóra. Először is egy egész folyamat volt, hogy a hordágyon lejuttassanak a hajóra. Ekkor rájöttem, hogy ez nagyon gyorsan valósággá válik. Amikor elértük a hullámokat, és megkezdődtek a fájások, az nagyon fájt. Pokolian fájt

– mondta Sims.

A hajó eljutott a szárazföldre, de Simsnek még a hajón megindult a vajúdás, és akkor jutott el a tudatáig, hogy esélye sincs eljutni a kórházba. Az anyuka kitartott, végül megszületett a kisbaba a tűzoltóhajó fedélzetén. Sims babája, egy Halle nevű kislány, 2025. december 24-én, helyi idő szerint hajnali 12:01-kor született a hajón.

Ez biztosan egyike azoknak a dolgoknak, amelyeket soha nem fogok elfelejteni

– mondta Sims az élményről, hozzátéve, hogy reméli, hogy lánya felnőve megismeri a mentőcsapatot, amely segítette világra.

Szeretném, ha megismerné azokat, akik mellette álltak és segítették, hogy eljusson oda, ahol most van

– tette hozzá.

Megan Arzola kapitány, az Anderson Island Fire and Rescue mentőszolgálatának kapitánya, aki aznap este a szülésnél volt jelen, a Fox 8 Live-nak elmondta, hogy ezek azok a hívások, amiket kifejezetten szeretnek, mert ezekre nagyon jó visszaemlékezni.

Hallod az első sírást – azt az első visítást – és egy szép, mély lélegzetet, és olyan, mintha mindenki mély lélegzetet vett volna.

