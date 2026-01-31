RETRO RÁDIÓ

Sütőtökmacaron liszt nélkül, citromos túrókrémmel - Barsi Balázs is ezt kapta 80. születésnapjára

A népszerű macaron magyaros változatát Barsi Balázs ferences rendi szerzetesnek készítettük el. Balázs atya imádja az édességet, így a sütőtök macaron nagyon ízlett neki.

Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2026.01.31. 12:30
sütőtökmacaron liszt fodor erika barsi balázs tojás

Barsi Balázs Széchenyi-díjas ferences rendi szerzetes januárban töltötte be 80. életévét. Születésnapjára mi is vittünk neki saját készítésű süteményt. A  szerzetes örömmel fogadta ajándékunkat, mert, ahogy mondta: "az édességet nagyon szeretem". A Balázs atyának készült citromos túrós sütőtökmacaron receptjét megosztjuk olvasóinkkal, hátha másnak is elnyeri a tetszését.

sütőtökmacaron
Sütőtökmacaron túrókrémmel töltve és dobozolva (Fotó: Fodor Erika)

Hozzávaló – kerek kerámia sütőtálba

1 kicsi sütőtök

1 pudingpor

15 dkg mandulaliszt vagy darált dió/mandula

2-3 tojás

1 mokkáskanál sütőpor

2-3 evőkanál cukor vagy eritrit

Macaron-korongok kiszaggatva, túrókrém becitromozva, kikeverve (Fotó: Fodor Erika)

Töltelék

Fél kg tehéntúró

1 evőkanál tejföl

1 bio (kezeletlen) citrom leve, héja

Cukor ízlés szerint (elég csak vaníliás cukor)

Sült sütőtökbél, tojás és mandulaliszt a tésztához (Fotó: Fodor Erika)

A sütőtökmacaron elkészítése

A magtalanított, mosott sütőtököt héjastól feldarabolva megsütjük a sütőben, majd kanállal kikaparjuk a belét. A tojások sárgáját a cukorral habosra keverjük. Ha kész, hozzáadjuk a tökbelet, a pudingport, a sütőport és tovább keverjük géppel, amíg homogén nem lesz. Ezután kézzel belekeverjük a mandulalisztet. 

A felvert tojásfehérjébe lapáttal óvatosan lassú mozdulatokkal belekeverjük a sütőtökmasszát (Fotó: Fodor Erika)

A tojásfehérjét külön kemény habbá verjük, és ebbe forgatjuk bele a sütőtöktészta masszáját. A sütőtálat kivajazzuk és megszórjuk mandulaliszttel, erre terítjük a masszát. Légkeveréssel, 160 fokon megsütjük. Villapróba: se ne ragadjon, se ne száradjon ki a tészta. Ha kész, pogácsaszaggatóval kiszabjuk a korongokat, párokba rendezzük. 

A sütőtöktészta-alap a korongokhoz (Fotó: Fodor Erika)

A túrót a tejföllel és minimális cukorral kikeverjük, hozzáadjuk a citrom reszelt héját és annyi levét, hogy ne legyen folyós a töltelék. 

Egymásnak támasztjuk a macaronokat, így kínáljuk (Fotó: Fodor Erika)

Két sütőtök korong közé túrókrémet tapasztva összeragasztjuk a macaronokat.

Barsi Balázs ferences szerzetes örült a sütőtökmacaronnak Fotó: Fodor Erika)

Tipp

Tálalás előtt vagy ha ajándékba szánjuk, dobozolás előtt érdemes legalább fél órára hűtőbe tenni, hogy összeálljon. Ha nem fogy el azonnal, akkor is tegyük hűvös helyre, a túró miatt.

Nézd meg, hogyan készíthetsz otthon tökéletes macaront:


 

