Sütőtökmacaron liszt nélkül, citromos túrókrémmel - Barsi Balázs is ezt kapta 80. születésnapjára
A népszerű macaron magyaros változatát Barsi Balázs ferences rendi szerzetesnek készítettük el. Balázs atya imádja az édességet, így a sütőtök macaron nagyon ízlett neki.
Barsi Balázs Széchenyi-díjas ferences rendi szerzetes januárban töltötte be 80. életévét. Születésnapjára mi is vittünk neki saját készítésű süteményt. A szerzetes örömmel fogadta ajándékunkat, mert, ahogy mondta: "az édességet nagyon szeretem". A Balázs atyának készült citromos túrós sütőtökmacaron receptjét megosztjuk olvasóinkkal, hátha másnak is elnyeri a tetszését.
Hozzávaló – kerek kerámia sütőtálba
1 kicsi sütőtök
1 pudingpor
15 dkg mandulaliszt vagy darált dió/mandula
2-3 tojás
1 mokkáskanál sütőpor
2-3 evőkanál cukor vagy eritrit
Töltelék
Fél kg tehéntúró
1 evőkanál tejföl
1 bio (kezeletlen) citrom leve, héja
Cukor ízlés szerint (elég csak vaníliás cukor)
A sütőtökmacaron elkészítése
A magtalanított, mosott sütőtököt héjastól feldarabolva megsütjük a sütőben, majd kanállal kikaparjuk a belét. A tojások sárgáját a cukorral habosra keverjük. Ha kész, hozzáadjuk a tökbelet, a pudingport, a sütőport és tovább keverjük géppel, amíg homogén nem lesz. Ezután kézzel belekeverjük a mandulalisztet.
A tojásfehérjét külön kemény habbá verjük, és ebbe forgatjuk bele a sütőtöktészta masszáját. A sütőtálat kivajazzuk és megszórjuk mandulaliszttel, erre terítjük a masszát. Légkeveréssel, 160 fokon megsütjük. Villapróba: se ne ragadjon, se ne száradjon ki a tészta. Ha kész, pogácsaszaggatóval kiszabjuk a korongokat, párokba rendezzük.
A túrót a tejföllel és minimális cukorral kikeverjük, hozzáadjuk a citrom reszelt héját és annyi levét, hogy ne legyen folyós a töltelék.
Két sütőtök korong közé túrókrémet tapasztva összeragasztjuk a macaronokat.
Tipp
Tálalás előtt vagy ha ajándékba szánjuk, dobozolás előtt érdemes legalább fél órára hűtőbe tenni, hogy összeálljon. Ha nem fogy el azonnal, akkor is tegyük hűvös helyre, a túró miatt.
Nézd meg, hogyan készíthetsz otthon tökéletes macaront:
