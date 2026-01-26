- Török Tamás kimondta: „Amit az Európai Unió folytat, nagyon nagy veszélyt jelent"
- Orbán Viktor: Kaposváron is erőt mutattunk
- Ezért gyűltek össze Kaposváron a háború ellenzői
- Orbán Viktor: Köszönöm, Kaposvár! Felkészül: Hatvan!
Orbán Viktor: Szombaton Hatvanban találkozunk!
Bejelentette a következő állomást Orbán Viktor.
Szombaton, január 24-én került megrendezésre az idei második Háborúellenes Gyűlés, a helyszín ezúttal Kaposvár volt. Nemrég Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott néhány fotót az eseményről, valamint bejelentette a következő állomást is.
Jó volt veletek! Szombaton Hatvanban találkozunk!
- írta a kormányfő.
Mutatjuk Orbán Viktor fotóit!
