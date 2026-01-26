RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Szombaton Hatvanban találkozunk!

Bejelentette a következő állomást Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.26. 12:45
orbán viktor állomás háborúellenes gyűlés

Szombaton, január 24-én került megrendezésre az idei második Háborúellenes Gyűlés, a helyszín ezúttal Kaposvár volt. Nemrég Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott néhány fotót az eseményről, valamint bejelentette a következő állomást is.

Orbán Viktor
Bejelentette a következő helyszínt Orbán Viktor / Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Jó volt veletek! Szombaton Hatvanban találkozunk!

- írta a kormányfő.

Mutatjuk Orbán Viktor fotóit!

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei


 

