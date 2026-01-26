- Ezért gyűltek össze Kaposváron a háború ellenzői
- Orbán Viktor: Köszönöm, Kaposvár! Felkészül: Hatvan!
- Radics Béla: Az összes fiatalnak az a legfőbb feladata, hogy mi ebből kimaradjunk
- Orbán Viktor: Kaposvár békét akar!
Orbán Viktor: Kaposváron is erőt mutattunk
Orbán Viktor kiemelte, nagy dolgokra készülnek.
"Kaposváron is erőt mutattunk. Telt ház, többezer lelkes támogató, fantasztikus hangulat" - írta hétfő reggel a közösségi oldalán Orbán Viktor.
Ezt írta Orbán Viktor
Kell is az erő, mert nagy dolgokra készülünk. Ki akarunk és ki is fogunk maradni Brüsszel háborús terveiből. A magyarok pénzét nem engedjük Ukrajnába vinni. Helyette megcsináltuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját. Bővítettük a családi adókedvezményeket. Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. A rezsicsökkentést nemcsak megvédtük, de ki is terjesztjük a januári rezsistoppal
- tette hozzá a kormányfő.
Azért fogunk győzni idén áprilisban, mert minderre csak mi vagyunk képesek. És azért, mert aki ránk szavaz, biztosan jól jár. Mert a Fidesz a biztos választás!
- zárta a bejegyzését Orbán Viktor.
