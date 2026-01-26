RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Kaposváron is erőt mutattunk

Orbán Viktor kiemelte, nagy dolgokra készülnek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.26. 07:10
brüsszel Háborúellenes Gyűlés orbán viktor kaposvár

"Kaposváron is erőt mutattunk. Telt ház, többezer lelkes támogató, fantasztikus hangulat" - írta hétfő reggel a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor / Fotó: www.arpadkurucz.com / MW

Kell is az erő, mert nagy dolgokra készülünk. Ki akarunk és ki is fogunk maradni Brüsszel háborús terveiből. A magyarok pénzét nem engedjük Ukrajnába vinni. Helyette megcsináltuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját. Bővítettük a családi adókedvezményeket. Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. A rezsicsökkentést nemcsak megvédtük, de ki is terjesztjük a januári rezsistoppal

- tette hozzá a kormányfő.

Azért fogunk győzni idén áprilisban, mert minderre csak mi vagyunk képesek. És azért, mert aki ránk szavaz, biztosan jól jár. Mert a Fidesz a biztos választás!

- zárta a bejegyzését Orbán Viktor.

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

