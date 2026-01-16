Orbán Viktor: Kiállta az ország a hópróbát!

Orbán Viktor idén először adott interjút a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának. Az első és egyik legfontosabb téma az elmúlt napok rendkívüli időjárása volt. A miniszterelnök úgy értékelte az elmúlt napok eseményeit, hogy Magyarország kiállta a hópróbát.

Orbán Viktor szerint az ország kiállta a hópróbát Fotó: Anadolu via AFP/AFP

Ezeket mondta Orbán Viktor a hóhelyzetről

Minden ilyen rendkívüli időjárás próbatétel mindenkinek, de összességében kiálltuk a hópróbát

– mondta a miniszterelnök a hóhelyzet kapcsán. Orbán Viktor úgy fogalmazott, az ország békeidőben is jól működik, de most kiderült, hogy ez a tízmillió ember a rendkívüli körülmények között is képes erre.

A kormányfő egyben megköszönte az Operatív Törzs munkáját és a lakosság együttműködését is.

Nagyon hálás vagyok mindenkinek, elsősorban azoknak, akiknek el kellett hárítaniuk a veszélyt ezekben a hetekben, így a vasutasoknak, rendőröknek, tűzoltóknak, közutasoknak és persze a hadseregnek, de a lakosságnak is, akik türelemmel, megértéssel kezelték a kialakult helyzetet

– fogalmazott. Az elhárítási munkálatokkal kapcsolatban elmondta, sokat segített a korábbi, rendkívüli helyzetben szerzett tapasztalat.

Utoljára 2013-ban voltak ilyen nehéz pillanataink, amikor az M1-esen rengeteg ember szorult be a saját autójába. Ez a dosszié most sokat segített, ahogyan az Operatív Törzs megalakulása is időben történt, az első időjárás-figyelmeztetés után, míg a belügyminiszter pedig garantálni tudta, hogy minden rendben történjen

– sorolta.

A miniszterelnök ugyanakkor figyelmeztetett is, a télnek még nincs vége, nagy hó és komoly hideg is érkezhet, az ónos eső is veszélyt jelent, ezért fontos, hogy továbbra is figyeljünk egymásra és magunkra is.

A fűtéssel kapcsolatban elmondta, a hazai tározók, a gáz- és energiatartalék szempontjából az éves fogyasztás negyven százalékánál magasabb tartalékkal kezdték meg a telet, nem akadt el az ország gázellátása, így nem vagyunk bajban. Jelezte, a tűzifa-programban a támogatást megduplázták, és hatékonyabb rendszerben jut el a fa a rászorulókhoz. Az Operatív Törzs kormányzati felhatalmazás kapott, hogy a kellő faanyagot állítsa elő, és erre a pénz is félre van téve – írja a Ripost.