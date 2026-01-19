Inez rájött a mesék titkára, vállalkozást épített belőle
Két pelenkázás között rajzolt, és máris mesebirodalmat teremtett. Inez nem hétköznapi anyuka, hanem igazi meseíró. Saját könyveiben a gyerekek és a család történetei kelnek életre, a teljes kreatív szabadság jegyében.
Van, aki altatót dúdol a gyerekeinek, és van, aki mesebirodalmat épít. Ez utóbbi történt azzal az anyukával, aki két pelenkázás között talált rá a tehetségére. Saját rajzai és történetei annyira elvarázsolták a családot, hogy édesanyja biztatására végül komolyan belevágott az írásba. Inez ma már több megjelent könyvvel büszkélkedhet, amelyekhez az illusztrációkat is maga készíti. A történet arról szól, hogy hogyan lett a nappali sarkában született pár vonalból egész gyerekkönyv-univerzum, és hogy válik egy mérnök anyukából meseíró.
Hogyan születik meg egy meseíró?
Minden gyerek szereti a meséket, Gergő (5) és Emese (3) is imádja a csodás esti történeteket, főleg, ha anyukájuk meséli azokat. Mi kell a meseíráshoz? Tehetség. Mi kell ahhoz, hogy meseíró legyen valakiből? Eltökéltség, szorgalom, és kitartás. Ezek mind megvannak Ineznél. A legfontosabb talán mégis az a pillanat volt, ami elindította őt a pályán néhány éve.
Anyukám hallgatta a meséket, amiket a gyerekeknek mondtam. Mindig volt benne valami humoros, tanulságos így anyu, aki tanár azt mondta nekem: »kislányom, komolyabban kéne venned a mesélést!«. Én pedig komolyabban vettem. Nagyon jól esett a hit, amit belém vetett az édesanyám, és magam is láttam, hogy a gyerekek élvezik az esti meséimet.
- meséli Inez.
A fiatal anyuka kiskora óta rajzolt, aztán sok év kimaradt, de az első gyerek megszületése után unalmában újra elővette a papírt és a ceruzát. Az első meséit megosztotta a közösségi oldalán, és nagyon jó visszajelzéseket kapott. Rájött arra, hogy nincsenek lányos és fiús mesék, pedig szerinte mivel eleve más dolgok érdeklik nemük szerint a gyerekeket a mesékben is meg kellene ezt valahogy mutatni. A jó mese ismérveiről Inez ezt mondta:
A szülőt kell megfogni, hiszen ő mesél a gyereknek. A mesének dallamosnak kell lennie, megnyugtatónak, de mégis izgalmasnak ahhoz, hogy a gyerek érdeklődését fenn lehessen tartani. A mai gyerekeknek már nagyon sok ingert kell adni ahhoz, hogy fenntartsuk a figyelmüket. Jó, ha egy mese rövid, de el tudjon rajta gondolkozni, lehessen a mesélés után beszélgetni róla és legyen benne varázslat, mégis hasznos legyen akár a hétköznapokban is. Ja és át kell élni a mese előadását.
- mondja mosolyogva az anyuka.
A könyvek kiadása nem volt egyszerű feladat. Inez azt mondja keresgélt és talált is szakembereket, de hamar rájött, hogy a legjobb az, ha mindent egyedül csinál.
Én írom, illusztrálom a könyveimet, és adom ki, én csinálom a borítót, szóval ez egy egyszemélyes vállalkozás. Túl sok az ötletem, és egy kiadó sem elég rugalmas, hogy azokat mind meg tudjam valósítani velük. Minden gyerekhez szeretnék eljutni. Emlékszem, milyen nagy élmény volt, amikor kicsi voltam és anyukám nekem olvasott, ezt az élmény szeretném a gyerekeknek átadni.
- emlékszik vissza Inez. A meseíró azt mondja a könyvekhez ajándékokat is ad.
Adok ajándékokat is, mert úgy érzem, hogy minél többet szeretnék nyújtani. A vágyam az, hogy egyszer majd meg is éljek a könyvkiadásból, mert egyelőre inkább csak szerelemből csinálom, építőmérnökként dolgozom. A férjem támogat ami nagyon sokat segít abban, hogy az álmaim valóra válhassanak, bár ő nem egy mesemondó típus, de megérti, hogy én az vagyok. A férjem mentős, róla is írtam mesét. A gyerekeimről is vannak meséim, azok a kedvenceik, főleg az »Álom manós« mesék. Szóval mindenről lehet mesét írni.
- magyarázza.
Inez este ír, amikor a család már alszik, fáradtan a munka és a családi teendők után. Sok a terve, szeretné, ha más nyelvekre is lefordítanák a meséit. Azt mondja sokszor megríkatják az üzenetek, amiket szülőktől kap, és szerinte ezért érdemes csinálni.
