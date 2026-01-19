Inez rájött a mesék titkára, vállalkozást épített belőle

Van, aki altatót dúdol a gyerekeinek, és van, aki mesebirodalmat épít. Ez utóbbi történt azzal az anyukával, aki két pelenkázás között talált rá a tehetségére. Saját rajzai és történetei annyira elvarázsolták a családot, hogy édesanyja biztatására végül komolyan belevágott az írásba. Inez ma már több megjelent könyvvel büszkélkedhet, amelyekhez az illusztrációkat is maga készíti. A történet arról szól, hogy hogyan lett a nappali sarkában született pár vonalból egész gyerekkönyv-univerzum, és hogy válik egy mérnök anyukából meseíró.

Vörös Inez meseíró, éppen illusztrációt rajzol Fotó: Vörös Inez

Hogyan születik meg egy meseíró?

Minden gyerek szereti a meséket, Gergő (5) és Emese (3) is imádja a csodás esti történeteket, főleg, ha anyukájuk meséli azokat. Mi kell a meseíráshoz? Tehetség. Mi kell ahhoz, hogy meseíró legyen valakiből? Eltökéltség, szorgalom, és kitartás. Ezek mind megvannak Ineznél. A legfontosabb talán mégis az a pillanat volt, ami elindította őt a pályán néhány éve.

Anyukám hallgatta a meséket, amiket a gyerekeknek mondtam. Mindig volt benne valami humoros, tanulságos így anyu, aki tanár azt mondta nekem: »kislányom, komolyabban kéne venned a mesélést!«. Én pedig komolyabban vettem. Nagyon jól esett a hit, amit belém vetett az édesanyám, és magam is láttam, hogy a gyerekek élvezik az esti meséimet.

- meséli Inez.

Gergő és Emese estimesét "olvasnak" Fotó: Vörös Inez



A fiatal anyuka kiskora óta rajzolt, aztán sok év kimaradt, de az első gyerek megszületése után unalmában újra elővette a papírt és a ceruzát. Az első meséit megosztotta a közösségi oldalán, és nagyon jó visszajelzéseket kapott. Rájött arra, hogy nincsenek lányos és fiús mesék, pedig szerinte mivel eleve más dolgok érdeklik nemük szerint a gyerekeket a mesékben is meg kellene ezt valahogy mutatni. A jó mese ismérveiről Inez ezt mondta:

A szülőt kell megfogni, hiszen ő mesél a gyereknek. A mesének dallamosnak kell lennie, megnyugtatónak, de mégis izgalmasnak ahhoz, hogy a gyerek érdeklődését fenn lehessen tartani. A mai gyerekeknek már nagyon sok ingert kell adni ahhoz, hogy fenntartsuk a figyelmüket. Jó, ha egy mese rövid, de el tudjon rajta gondolkozni, lehessen a mesélés után beszélgetni róla és legyen benne varázslat, mégis hasznos legyen akár a hétköznapokban is. Ja és át kell élni a mese előadását.

- mondja mosolyogva az anyuka.