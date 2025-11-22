Herceg Dávid a kisfiáról: „Volt, hogy megkérdezte, hogy a fiú miért szerelmes a fiúba”

Herceg Dávid fia ötödik születésnapját ünnepelte idén, ami éppen az a kor, amikor a mesék nagy szerepet játszanak egy gyerek életében. Az énekes közösségi oldalán is elmesélte tapasztalatait, de lapunknak is kifejtette gondolatait azzal kapcsolatban, hogy szerinte sokkal óvatosabban kellene kezelni a gyermekek fejében lévő gondolatokat.

Herceg Dávid gyerekei hagyományos neveltetést kapnak szüleiktől (Fotó: Facebook/Herceg Dávid)

Herceg Dávid félti a gyerekeit

A gyerekmesékben nincs helye az ilyen beszélgetéseknek, mivel a fiam is volt, hogy megkérdezte, hogy a fiú miért szerelmes a fiúba. Szerintem még nem jött el öt évesen az idő, hogy erről beszélnünk kellene

– mesélte lapunknak az énekes. Dávid nem zárja el fiát ezektől a meséktől, csupán várni szeretne, amíg kisfia felfogja, és a korának megfelelően tudja feldolgozni ezeket az információkat.

Igyekszem fiamat a szerintem normális értékek mellett nevelni, és ez a későbbiekben is igaz lesz a szexuális felvilágosításban. Természetes nekünk a gyerekeink a legfontosabbak és bármilyen irányt is vesz az élete, szeretném ha tudná, hogy ránk számíthat! Számos nem heteroszexuális ismerősünk és barátunk van, de bátram merem kimondani hogy ők is abban erősítettek meg, hogy egy ötéves fiúnak nem ezekkel a témákkal kell még foglalkozni. Mi maradunk inkább a szuperhősöknél és a focinál!

– árulta el Herceg Dávid, akinek idén született meg a kislánya.

Herceg Dávid kislánya nem rég komoly szemműtéten esett át (Fotó: sarosi zoltan/RTL )

Herceg Dávid kisfiát úriembernek neveli

Nekem fontos, hogy tisztában legyen önmagával és tisztelje a nőket. Tőlem remélem jó példát lát és ő is ezzel a mentalitással tudja majd nevelni a saját gyerekeit

– számolt be nevelési terveiről az énekes. Dávid TikTok videójában is bőven beszél fia neveltetéséről, és arról, hogy milyen értékek felé terelgetik a kisfiukat.

Igenis büszke vagyok arra, hogy Noah-ból fiút nevelek és ezt tudatosan teszem. Imádunk focizni, dinókkal, autókkal, szuperhősökkel játszani. Természetesen mindenki úgy neveli a gyermekét, ahogy jónak látja. Én csak azt mondom, hogy nálunk a hagyományos értékek működnek és ezt szeretném továbbadni Noah-nak is

– árulta el Herceg Dávid közösségi oldalán.