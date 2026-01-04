10 dolog, amit nem tudtál a Braille-írásról

A Braille-írás egy forradalmi írásmód, amely lehetővé teszi a vak és gyengénlátó emberek számára, hogy olvassanak és írjanak. Világnapja is van az írásmódnak, január 4-én. A pontsorokból álló rendszer nem csupán könyveket, hanem mindenféle írott információt hozzáférhetővé tesz, így a mindennapi életben és a tanulásban is nélkülözhetetlen szerepet játszik nagyon sok ember számára, szerte a világon.

Vak fiatalember olvas, a könyvet Braille-írás segítségével nyomtatták / Fotó: New Africa

Braille-írás, vagyis a tapintható betűk világa

A Braille-írást Louis Braille fejlesztette ki a 19. század elején Franciaországban, és azóta a világ minden részén elterjedt nagyon sok vak, és gyengénlátó ember örömére. A rendszer hat pontból álló cellákból épül fel, amelyek különböző kombinációkban alakítják ki a betűket, számokat és írásjeleket. A vakok így kézzel „olvashatják” a szöveget, míg a tanulás során a tapintás segítségével sajátítják el a nyelvi szabályokat.

A digitális eszközöket is fejlesztik a vak emberek számára / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Egy 15 éves srác találta ki. Louis Braille tizenévesen (1820-as években) rakta össze a rendszert, mert a korabeli „dombornyomott könyvek” kb. akkora élményt adtak, mint amikor egy PDF-et kinyomtatsz képernyőfotóként. Nem nyelv, hanem „íráskód”. A Braille ugyanúgy leír bármilyen nyelvet, mint a latin betűs ábécé: nem „angol Braille” a lényeg, hanem az adott nyelv betűkiosztása. A varázslat alapja: 6 pont. Egy „cellában” 6 pont helye van (2 oszlop × 3 sor). Kombinációkból jönnek ki a jelek. 63 alapjelből építkezik. A 6 pontból 2⁶ = 64 minta lenne, de a „teljesen üres” nem betű, így 63 tényleges jel marad – és ebből okosan megoldják a betűket, számokat, írásjeleket. A számok trükkje: betűk „átöltöztetve”. Sok Braille-rendszerben a számok ugyanazok, mint bizonyos betűk, csak kapnak egy számjel-előjelet. Spórolós, klasszikus, működik. Van „rövidített” Braille is. Sok nyelvben léteznek összevonások (kontrakciók), amikkel gyorsabban lehet olvasni/írni – kb. a tapintható „rövidítés” megfelelője. Nem csak regényekre jó: van matek, kémia, zene. Külön jelölésrendszerek léteznek képletekre és kottaírásra is. A Braille-zene például brutál elegáns: a hangmagasságot, ritmust, dinamikát mind ki lehet írni. A digitális világ miatt lett 8 pontos verzió is. Számítógépeknél gyakori a 8 pontos Braille (plusz két pont), mert így kényelmesebb mindenféle karaktert, nagybetűt, vezérlőkódot megjeleníteni. A „Braille-kijelző” igazi cyberpunk, csak halk. A frissíthető Braille-kijelzők apró tűkkel emelik-süllyesztik a pontokat, így ugyanaz a sor „átírja magát” valós időben. Tényleg olyan, mint egy élő könyv. Január 4-én Braille világnap van. Louis Braille születésnapja miatt január 4-ét a világ sok helyén a Braille és a hozzáférhetőség napjaként tartják számon.





