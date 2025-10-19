A trolik és buszok után jöhetnek a beszélő villamosok is Budapesten

A Budapesti Közlekedési Központ úgynevezett VIAR (Visually Impaired - Access Receiver) technológiája már ismerős lehet az utasoknak. Ez tulajdonképpen egy akadálymentesítés, amelynek segítségével jóval egyszerűbbé válik a közösségi közlekedés a látássérült utasok számára is. A szolgáltatás már eddig is jól működött a fővárosi trolikon és a legtöbb autóbuszon, most azonban új járműveken is kipróbálja a közlekedési vállalat: jönnek a beszélő villamosok.

Így segítik a látássérültek utazását a beszélő villamosok

A VIAR technológia lelke leegyszerűsítve egy vevőegység. Az eszköz jelentős mértékben megkönnyíti a vakok és gyengén látók közösségi közlekedését, ehhez pedig mindössze egy gomb megnyomása szükséges.

A látássérült utasok így aktiválják a beszélő funkciót, ami azt jelenti, hogy a megállóba érkező jármű bemondja, hogy melyik járat érkezik éppen és milyen irányba közlekedik tovább.

Itt azonban még nincs vége, hiszen a technológia segítségével a látássérült utasok a felszállás után az utastérben újabb információkat kapnak

az átszállási lehetőségekről ,

, a forgalmi változásokról,

a villamosok esetében az ajtónyitás irányáról is.

Nem egyszerű szóra bírni a BKK villamosait

A BKK honlapján azt írják, hogy a közlekedési társaság eddig is elkötelezett volt amellett, hogy a vak és gyengénlátó utasok számára is egyre több járművön váljon elérhetővé az önálló és biztonságos közlekedés. Ezért is döntöttek úgy, hogy a trolik és a buszok után jöhetnek a beszélő villamosok is. Ezzel azonban komoly kihívást is vállalt a társaság, amit a járművek mérete jelentett. Ezért is zajlik egyelőre a tesztidőszak, amelynek végeztével már nem csupán a CAF-villamosokon lesz elérhető ez a lehetőség, hanem például

a Ganz

a Tatra

a TW6000 -es és

-es és a Combino járműveken is.

A fent felsorolt járművek várhatóan a tesztidőszak sikeres zárása és a hatósági engedélyek beszerzése után állhatnak forgalomba – jelentősen megkönnyítve ezzel a látássérültek önálló és biztonságos közlekedését Budapesten.