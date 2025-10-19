RETRO RÁDIÓ

A trolik és buszok után jöhetnek a beszélő villamosok is Budapesten

A Budapesti Közlekedési Központ a látássérültek közlekedését könnyítené meg az újítással. A trolibuszokon és a legtöbb autóbuszon már működő szolgáltatás után jönnek a beszélő villamosok is.

Szerző: GUY
Létrehozva: 2025.10.19. 17:00
BKK villamos közlekedés Budapest

A Budapesti Közlekedési Központ úgynevezett VIAR (Visually Impaired - Access Receiver) technológiája már ismerős lehet az utasoknak. Ez tulajdonképpen egy akadálymentesítés, amelynek segítségével jóval egyszerűbbé válik a közösségi közlekedés a látássérült utasok számára is. A szolgáltatás már eddig is jól működött a fővárosi trolikon és a legtöbb autóbuszon, most azonban új járműveken is kipróbálja a közlekedési vállalat: jönnek a beszélő villamosok.

beszélő villamosok
Hamarosan a régebbi szerelvények is beszélő villamosok lesznek Budapesten - jelentősen megkönnyítve ezzel a látássérültek közösségi közlekedését Fotó: Róka László

Így segítik a látássérültek utazását a beszélő villamosok

A VIAR technológia lelke leegyszerűsítve egy vevőegység. Az eszköz jelentős mértékben megkönnyíti a vakok és gyengén látók közösségi közlekedését, ehhez pedig mindössze egy gomb megnyomása szükséges. 

A látássérült utasok így aktiválják a beszélő funkciót, ami azt jelenti, hogy a megállóba érkező jármű bemondja, hogy melyik járat érkezik éppen és milyen irányba közlekedik tovább.

Itt azonban még nincs vége, hiszen a technológia segítségével a látássérült utasok a felszállás után az utastérben újabb információkat kapnak

  • az átszállási lehetőségekről
  • a forgalmi változásokról,
  •  a villamosok esetében az ajtónyitás irányáról is.

Nem egyszerű szóra bírni a BKK villamosait

A BKK honlapján azt írják, hogy a közlekedési társaság eddig is elkötelezett volt amellett, hogy a vak és gyengénlátó utasok számára is egyre több járművön váljon elérhetővé az önálló és biztonságos közlekedés. Ezért is döntöttek úgy, hogy a trolik és a buszok után jöhetnek a beszélő villamosok is. Ezzel azonban komoly kihívást is vállalt a társaság, amit a járművek mérete jelentett. Ezért is zajlik egyelőre a tesztidőszak, amelynek végeztével már nem csupán a CAF-villamosokon lesz elérhető ez a lehetőség, hanem például

  • a Ganz
  • a Tatra
  • a TW6000-es és
  • a Combino járműveken is.

A fent felsorolt járművek várhatóan a tesztidőszak sikeres zárása és a hatósági engedélyek beszerzése után állhatnak forgalomba – jelentősen megkönnyítve ezzel a látássérültek önálló és biztonságos közlekedését Budapesten.

 

