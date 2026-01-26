Körözött bűnöző bujkált Újbudán - nem hiszed el, hol bukott le

Évek óta nem látott hó, fagyok és extrém hideg tél köszöntött ránk az év első hónapjában. Viszont amellett, hogy a gyermekek birtokba vehették a szánkózódombokat és tömegek korcsolyázhattak ismét a Balaton jegén, a télies idő számos veszélyt is rejteget magában. Nemrégiben például két kamasz fagyott meg kis híján egy elhagyatott lakásban, míg egy férfit a fagyhalál elől mentett meg a Máltai Szeretetszolgálat. Nem meglepő tehát, hogy a polgárőrök és a közterület-felügyelet is kiemelten figyel az utcán élő emberekre. Így tett az Újbudai Közterület-Felügyelet, akik folyamatosan az utcákat róják, hogy segíthessenek a hajléktalanokon és az elesetteken. Pénteken (január 23.) is úgy hitték: egy emberi életet mentenek meg a Szerémi úton, azonban kiderült: valójában egy körözött bűnöző akadt a horgukra.

A körözött bűnözőt a közterület-felügyelők találták meg Fotó: Újbuda Közterület-Felügyelet/Facebook

Körözött bűnözőt fogtak egy sátorban

A járőrök akkor is éppen a zord és fagyos utcákat járták, céljuk ekkor csupán annyi volt, hogy segítsenek az embereken.

A zord időjárás beköszönte óta az Újbudai Közterület-felügyelet éjszakai járőrei rendszeresen ellenőrzik azokat a területeket, ahol fedélnélküliek lehetnek. A cél alapvetően a segítségnyújtás, a nagy hidegben

- magyarázta bejegyzésében az Újbudai Közterület-Felügyelet. Mint írták, akkor éppen az Újbuda Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel közösen sétáltak, amikor rábukkantak a furcsa sátorra a Szerémi úton.

A garázdaságért körözött férfi ebben a sátorban húzta meg magát. Most 220 nap börtön vár rá Fotó: Újbuda Közterület-Felügyelet/Facebook

A rögtönzött, és a fagyban igencsak életveszélyes alvóhelyen két férfi tanyázott, egyikük már ekkor gyanús volt a felügyelőknek. Mint kiderült, egyáltalán nem véletlenül: a férfi neve bizony nem máshol, mint a rendőrség körözési listáján virított:

A felügyelőknek és polgárőröknek a Szerémi úton tűnt fel a sátor, amelyben két férfi tartózkodott. Egyikük elég gyanúsan viselkedett, ezért a járőrök igazoltatták és a rendőrség nyilvános oldalán ellenőrizték a körözöttek listáján

- magyarázták. Úgy tudni, hogy a férfit már egy ideje garázdaság miatt keresték, menekülése pedig pontosan idáig tartott:

A járőrök azonnal értesítették a rendőrséget, és a hatóság megérkezéséig visszatartották a férfit, akit végül a rendőrök elszállítottak. 220 nap börtön vár rá

- zárták soraikat.