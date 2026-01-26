Körözött bűnöző bujkált Újbudán - nem hiszed el, hol bukott le
A közterület-felügyelők csak a hideg miatt akartak segíteni a sátorban élő, fagyoskodó embereken. Ekkor még nem is gondolták, hogy a sátorban valójában egy körözött bűnöző rejtőzködik. Most 220 nap börtön vár rá.
Évek óta nem látott hó, fagyok és extrém hideg tél köszöntött ránk az év első hónapjában. Viszont amellett, hogy a gyermekek birtokba vehették a szánkózódombokat és tömegek korcsolyázhattak ismét a Balaton jegén, a télies idő számos veszélyt is rejteget magában. Nemrégiben például két kamasz fagyott meg kis híján egy elhagyatott lakásban, míg egy férfit a fagyhalál elől mentett meg a Máltai Szeretetszolgálat. Nem meglepő tehát, hogy a polgárőrök és a közterület-felügyelet is kiemelten figyel az utcán élő emberekre. Így tett az Újbudai Közterület-Felügyelet, akik folyamatosan az utcákat róják, hogy segíthessenek a hajléktalanokon és az elesetteken. Pénteken (január 23.) is úgy hitték: egy emberi életet mentenek meg a Szerémi úton, azonban kiderült: valójában egy körözött bűnöző akadt a horgukra.
Körözött bűnözőt fogtak egy sátorban
A járőrök akkor is éppen a zord és fagyos utcákat járták, céljuk ekkor csupán annyi volt, hogy segítsenek az embereken.
A zord időjárás beköszönte óta az Újbudai Közterület-felügyelet éjszakai járőrei rendszeresen ellenőrzik azokat a területeket, ahol fedélnélküliek lehetnek. A cél alapvetően a segítségnyújtás, a nagy hidegben
- magyarázta bejegyzésében az Újbudai Közterület-Felügyelet. Mint írták, akkor éppen az Újbuda Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel közösen sétáltak, amikor rábukkantak a furcsa sátorra a Szerémi úton.
A rögtönzött, és a fagyban igencsak életveszélyes alvóhelyen két férfi tanyázott, egyikük már ekkor gyanús volt a felügyelőknek. Mint kiderült, egyáltalán nem véletlenül: a férfi neve bizony nem máshol, mint a rendőrség körözési listáján virított:
A felügyelőknek és polgárőröknek a Szerémi úton tűnt fel a sátor, amelyben két férfi tartózkodott. Egyikük elég gyanúsan viselkedett, ezért a járőrök igazoltatták és a rendőrség nyilvános oldalán ellenőrizték a körözöttek listáján
- magyarázták. Úgy tudni, hogy a férfit már egy ideje garázdaság miatt keresték, menekülése pedig pontosan idáig tartott:
A járőrök azonnal értesítették a rendőrséget, és a hatóság megérkezéséig visszatartották a férfit, akit végül a rendőrök elszállítottak. 220 nap börtön vár rá
- zárták soraikat.
