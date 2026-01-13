Csattant a bilincs: magyar rendőrök fogták el a körözött norvég dílert – Videó

A magyar és az oslói rendőrség együttműködésével Magyarországon elfogtak egy norvég dílert, akit Norvégiában kábítószer-kereskedelem miatt nyolcéves börtönbüntetésre ítéltek, ám a férfi meglépett.

Közös akcióval sikerült elfogni a norvég dílert Budapesten (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Budapesten bujkált a külföldi díler

A 28 éves, jordániai születésű A. A. J.-t 2024-ben egy kábítószerrel kapcsolatos ügyben 8 év börtönbüntetésre ítélték, azonban az ítélet kihirdetését követően a férfi külföldre szökött.

A norvég hatóságok nemzetközi körözést is kiadtak ellene. December végén derült ki, hogy Magyarországon tartózkodhat. A norvég és a magyar rendőrség szakmai egyeztetése keretében Europol-irodáik és az ORFK BF NEBEK biztosította a zökkenőmentes információcserét és a műveleti tevékenységet, ami a bűnöző elfogásához vezetett.

Az Oslói Rendőrség Szervezett és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya, valamint a KR NNI Célkörözési Osztálya közreműködésével az elítéltet január 7-én Budapesten fogták el. Jelenleg Magyarországon őrzik, és Norvégiában a kiadatására várnak, hogy megkezdje kiszabott büntetésének letöltését – írja a police.hu.