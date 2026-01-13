RETRO RÁDIÓ

Csattant a bilincs: magyar rendőrök fogták el a körözött norvég dílert – Videó

Budapesten bujkált a körözött norvég díler.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.13. 12:24
díler körözött bűnöző kábítószer-kereskedelem

A magyar és az oslói rendőrség együttműködésével Magyarországon elfogtak egy norvég dílert, akit Norvégiában kábítószer-kereskedelem miatt nyolcéves börtönbüntetésre ítéltek, ám a férfi meglépett.

Budapesten bujkált a külföldi díler
Közös akcióval sikerült elfogni a norvég dílert Budapesten (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Budapesten bujkált a külföldi díler

A 28 éves, jordániai születésű A. A. J.-t 2024-ben egy kábítószerrel kapcsolatos ügyben 8 év börtönbüntetésre ítélték, azonban az ítélet kihirdetését követően a férfi külföldre szökött. 

A norvég hatóságok nemzetközi körözést is kiadtak ellene. December végén derült ki, hogy Magyarországon tartózkodhat. A norvég és a magyar rendőrség szakmai egyeztetése keretében Europol-irodáik és az ORFK BF NEBEK biztosította a zökkenőmentes információcserét és a műveleti tevékenységet, ami a bűnöző elfogásához vezetett.

Az Oslói Rendőrség Szervezett és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya, valamint a KR NNI Célkörözési Osztálya közreműködésével az elítéltet január 7-én Budapesten fogták el. Jelenleg Magyarországon őrzik, és Norvégiában a kiadatására várnak, hogy megkezdje kiszabott büntetésének letöltését – írja a police.hu.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu