Hollósy András: Monsieur Magyar nem is merte ide tolni a képes felét

Hollósy András, Miskolc alpolgármestere azzal kezdte, hogy emlékeztette a jelenlévőket, hogy az eseménynek helyt adó DVTK Aréna helyén régebben gyom és gaz volt, méltatlan körülmények fogadták az erre járókat. Mint mondta: Magyarország kormányának és Orbán Viktornak köszönhető, hogy m már világszínvonalú létesítményben sportolhat több mint 3000 fiatal - írja a Ripost.

Hollósy András szerint Magyar Péterék lepratelepként hivatkoznak Miskolcra

Van, aki lepratelepnek, és van aki ékszerdoboznak tekinti Miskolcot

- a miniszteri biztos ezzel arra utalt, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke korábban lepratelepként hivatkozott Miskolcra. Szerinte nem is véletlen, hogy Magyar Péter nem mert elmenni Miskolcra.

Az alpolgármester emlékeztetett, hogy áprilisban nagy csata vár mindenkire, aki szereti a hazáját, szülővárosát és a béke mellett áll. Ezekkel az emberekkel szemben ugyanis brüsszelita, háborúpárti, globális érdekeket kiszolgáló, Miskolcot lenéző banda áll.