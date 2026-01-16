Közleményt adott ki a hóhelyzet kapcsán az Operatív törzs - íme a részletek

A szociális tüzelőanyag programban már kiosztott tüzelőanyagon túl elkezdődött a kormány újabb döntésével biztosított tűzifa kiosztása is a rászorulóknak. A tegnapi napon 141 köbméter tűzifát osztottak ki 176 rászoruló számára. A kitermelt farönköket és levágott ágakat a tűzoltók darabolták fel, a rászorulóknak pedig a rendőrség és a honvédség szállította ki. A meteorológiai előrejelzések szerint az ország jelentős területén borult, ködös idő lesz. Ónos szitálás is előfordulhat. A hőmérséklet kora délután általában -2 és +3 Celsius-fok között alakul, este -5, +2 fok valószínű.

Fotó: Kovács Dávid / Metropol

Elzárt település sehol nincs sehol az országban. Útlezárás, súlykorlátozás nincs érvényben.

A tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 82 helyszínre, zömében közlekedési balesetek műszaki mentéséhez riasztották.

19:04 órakor Gyula határátkelőhelyen, a kilépő oldalon a tető megrogyott a hó súlya alatt. Az érintett szakaszt a tűzoltók körbekordonozták, a tetőn felgyülemlett havat a látási viszonyok miatt a mai napon távolítják el. Az eset a határátkelő forgalmát nem akadályozza.

A rendőrséget 199 közlekedési balesethez riasztották, ezek közül egy halálos kimenetelű volt, 29 pedig személyi sérüléssel jár. A rendőrök a polgárőrséggel közösen 2161 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 82 esetben nyújtottak számukra segítséget. 845 esetben tó és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, 9 embert kellett figyelmeztetni.

A mentőszolgálat 4207 mentési esethez vonult tegnap.

A honvédség a rendőrséggel közösen a tűzifa rászorulóknak szállításában vett részt 161 fővel és 47 teherautóval.

Csütörtökön 13 településen, illetve Budapest XIV. és XVI. kerületének egyes részein, összesen 7813 fogyasztónál akadozott az áramellátás. A szolgáltatást mindenhol helyreállították.

Az egészséges ivóvízellátás tegnap 14 településen szünetelt részlegesen, 4908 fogyasztót érintett. A hibaelhárítás mindenhol megtörtént. A hulladékszállításban 15 településen volt járatkimaradás. Az elmaradások pótlására a szolgáltató többleterőforrást biztosít.