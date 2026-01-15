Orbán Viktor fontos bejelentést tett a tűzifa-program kapcsán
A közösségi oldalán tudatta a részleteket a miniszterelnök.
Mint arról beszámoltunk, a hideg idő gyors, azonnali és célzott intézkedéseket kívánt. Orbán Viktor pedig a napokban kijelentette: Senki sem marad tűzifa nélkül.
Orbán Viktor: Senki sem maradhat tűzifa nélkül, ezért kibővítjük a tűzifa-programot!
A miniszterelnök ennek kapcsán most egy újabb posztot tett közzé a Facebook-oldalán. Ebben közölte, hogy felkészültek, valamint hozzátette, hogy senki sem maradhat tűzifa nélkül, ezért kibővítik a tűzifa-programot.
A hideg nem múlik, de felkészültünk. Senki sem maradhat tűzifa nélkül, ezért kibővítjük a tűzifa-programot! Vigyázzunk egymásra!
- írja a kormányfő a bejegyzésében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre