Orbán Viktor fontos bejelentést tett a tűzifa-program kapcsán

A közösségi oldalán tudatta a részleteket a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.15. 09:25
tél hideg idő tűzifa Orbán Viktor

Mint arról beszámoltunk, a hideg idő gyors, azonnali és célzott intézkedéseket kívánt. Orbán Viktor pedig a napokban kijelentette: Senki sem marad tűzifa nélkül.

Orbán Viktor bejelentette: kibővítik a tűzifa-programot Fotó: NurPhoto via AFP

Orbán Viktor: Senki sem maradhat tűzifa nélkül, ezért kibővítjük a tűzifa-programot!

A miniszterelnök ennek kapcsán most egy újabb posztot tett közzé a Facebook-oldalán. Ebben közölte, hogy felkészültek, valamint hozzátette, hogy senki sem maradhat tűzifa nélkül, ezért kibővítik a tűzifa-programot.

A hideg nem múlik, de felkészültünk. Senki sem maradhat tűzifa nélkül, ezért kibővítjük a tűzifa-programot! Vigyázzunk egymásra!

- írja a kormányfő a bejegyzésében.

 

