Orbán Viktor: Senki sem marad tűzifa nélkül. Vigyázzunk egymásra!
Senki nem marad magára a zord időben. Orbán Viktor azonnali intézkedést kért.
„A hideg időjárás gyors, azonnali és célzott intézkedéseket kíván. Senki sem marad tűzifa nélkül. Vigyázzunk egymásra!” - írja Orbán Viktor.
Orbán Viktor azonnal intézkedett
Pintér Sándor szerint mintegy 17 ezer köbméter fa, az amit egyik pillanatról a másikra el kell tudni szállítani. A belügyminiszter által közölt adatokra Orbán Viktor azonnal gyors megoldást kért.
Te Sándor, arra kérünk téged, hogy két szempontot kombináljatok, amikor a új eljárásrendet kialakítjátok. Az első, hogy gyors legyen. A most fennálló eljárásrend helyett dolgozzatok ki egy rövidet. Gyorsat és azonnalit, és célzottat. Nem történhet meg, hogy arra hivatkozik bárki, hogy azért nem érkezett meg a tűzifa, mert nem tudom milyen bürokratikus döntés... Ezt így iktasd ki, kérlek. És ezt kezdjétek alkalmazni! Mire az ebéd véget ér, alá van írva
– szögezte le a kormányfő.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre