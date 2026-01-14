RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Senki sem marad tűzifa nélkül. Vigyázzunk egymásra!

Senki nem marad magára a zord időben. Orbán Viktor azonnali intézkedést kért.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.14. 19:20
Orbán Viktor Pintér Sándor tél

„A hideg időjárás gyors, azonnali és célzott intézkedéseket kíván. Senki sem marad tűzifa nélkül. Vigyázzunk egymásra!” - írja Orbán Viktor

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor azonnal intézkedett

Pintér Sándor szerint mintegy 17 ezer köbméter fa, az amit egyik pillanatról a másikra el kell tudni szállítani. A belügyminiszter által közölt adatokra Orbán Viktor azonnal gyors megoldást kért.

Te Sándor, arra kérünk téged, hogy két szempontot kombináljatok, amikor a új eljárásrendet kialakítjátok. Az első, hogy gyors legyen. A most fennálló eljárásrend helyett dolgozzatok ki egy rövidet. Gyorsat és azonnalit, és célzottat. Nem történhet meg, hogy arra hivatkozik bárki, hogy azért nem érkezett meg a tűzifa, mert nem tudom milyen bürokratikus döntés... Ezt így iktasd ki, kérlek. És ezt kezdjétek alkalmazni! Mire az ebéd véget ér, alá van írva

– szögezte le a kormányfő.

 

