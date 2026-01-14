RETRO RÁDIÓ

Ónos eső és havazás: marad a hideg idő - tájékoztat az Operatív Törzs

A kormány folyamatosan dolgozik az időjárás okozta körülmények javításán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.14. 11:25
operatív törzs mukics dániel ónos eső havazás

Az Operatív Törzs ismét ülésezett, és jó hírekkel érkeztek.

MUKICS Dániel
Mukics Dániel tájékoztatott az időjárási helyzetről. Fotó: Purger Tamás

Szerdán nem várható csapadék, havazás, hófúvás, illetve sehol nem mértek -10 foknál kevesebbet, de még mindig figyelmeztetnek a körültekintő közlekedésre.

A részleteket a videóra kattintva hallgathatod meg:

