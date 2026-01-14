Ónos eső és havazás: marad a hideg idő - tájékoztat az Operatív Törzs
A kormány folyamatosan dolgozik az időjárás okozta körülmények javításán.
Az Operatív Törzs ismét ülésezett, és jó hírekkel érkeztek.
Szerdán nem várható csapadék, havazás, hófúvás, illetve sehol nem mértek -10 foknál kevesebbet, de még mindig figyelmeztetnek a körültekintő közlekedésre.
A részleteket a videóra kattintva hallgathatod meg:
