Ónos eső és havazás: marad a hideg idő - tájékoztat az Operatív Törzs

Az Operatív Törzs ismét ülésezett, és jó hírekkel érkeztek.

Mukics Dániel tájékoztatott az időjárási helyzetről. Fotó: Purger Tamás

Szerdán nem várható csapadék, havazás, hófúvás, illetve sehol nem mértek -10 foknál kevesebbet, de még mindig figyelmeztetnek a körültekintő közlekedésre.

A részleteket a videóra kattintva hallgathatod meg: