Hankó Balázs szerint akadályozzák a magyar kutatóhálózat megújulását

„Úgy látszik újra édes a káröröm az ADF-nek: az Akadémiai Dolgozók Fóruma éppen azon kárörömködik, hogy az Európai Bizottság bürokratái szándékosan hónapok óta húzva az időt nem adják ki a megújult kutatóhálózat technikai számait, ami az EU-s kutatási pályázatok benyújtásához szükséges” - kezdte Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Hankó Balázs.

A miniszter bejegyzése szerint az Európai Bizottság Central Validation Service nevű szervezete hónapok óta nem adja ki azokat a technikai azonosítókat, amelyek elengedhetetlenek az uniós kutatási pályázatok benyújtásához. Ezek hiányában a HUN-REN kutatóintézetei nehéz helyzetbe kerülnek, mivel nem tudnak új pályázatokban részt venni, illetve meglévő projektekhez kapcsolódó adminisztratív lépéseket megtenni.

Hankó Balázs hangsúlyozta, hogy a kutatóhálózat vezetése már november eleje óta folyamatos egyeztetéseket folytat az érintett uniós szervezettel. Állítása szerint a jogi helyzet egyértelmű: a HUN-REN átalakulása jogfolytonosan történt, a kutatóintézetek önálló jogi személyisége és jogutódlása a magyar jogszabályok alapján nem vitatható.

A bejegyzésben a miniszter külön kitért az Akadémiai Dolgozók Fórumára is. Megfogalmazása szerint a szervezet korábban is akadályozta a kutatóhálózat megújulását, a jelenlegi helyzetben pedig nem az Európai Bizottságot vagy annak adminisztratív eljárását kéri számon, hanem inkább „kárörömmel” figyeli a kialakult bizonytalanságot.

A miniszter szerint ez a hozzáállás nem segíti a magyar kutatók érdekeit, különösen egy olyan helyzetben, amikor az uniós pályázatokban való részvétel folyamatossága alapvető fontosságú a hazai tudományos élet számára.

Hankó Balázs közölte: a minisztérium továbbra is támogatja a HUN-REN-t abban, hogy az ügy mielőbb rendeződjön. A cél változatlan: biztosítani kell, hogy a magyar kutatóintézetek zavartalanul vehessenek részt az európai kutatási programokban, és a szervezeti megújulás ne járjon gyakorlati hátrányokkal.

A HUN-REN tájékoztatása alapján a Bizottsági CVS Szolgálat munkatársai múlt héten pénteken (sokadik személyes egyeztetést követően) vállalták, hogy egy héten belül döntést hoznak az ügyben. Ez a határidő e hét pénteken telik le. A Minisztérium és személyesen én is minden támogatást megadtunk, és magadunk eddig is és a jövőben is a HUN-REN-nek, hogy ez a méltatlan helyzet mielőbb rendeződjön. Szemben az ADF-el mi a magyar kutatók és tudomány érdekében dolgozunk, és a sikerekben vagyunk érdekeltek, az ADF pedig ismét bizonyította, hogy nekik annál jobb minél rosszabb a magyar kutatóknak, mintha ezt már máshol is hallottuk volna…

- zárta a bejegyzését a miniszter.