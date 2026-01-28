Hankó Balázs a Semmelweis Orvostudományi Egyetem rangsorolásáról: Egyre erősebbek az egyetemek

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem a londoni Times Higher Education rangsorolása alapján a 186. helyen áll az egyetemek között. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Mokkában személyes büszkeségként emlegette ezt a teljesítményt, hiszen az egyetemen oktat és a stratégiai tervekben is részt vesz.

Nem csupán miniszterként, de a Semmelweis Egyetem gyógyszerész karának professzoraként is büszke Hankó Balázs. Fotó: Ripost

186. helyen a Semmelweis Orvostudományi Egyetem – Egyre erősebbek a magyar egyetemek

A magyar egyetemek előrébb léptek a nemzetközi rangsorban, a világ 200 legjobb egyeteme közé került a Semmelweis Egyetem. Hankó Balázs a Semmelweis Orvostudományi Egyetem professzoraként is tevékenykedik, a gyógyszerésztudományi karon oktat, így az elismerés több ponton is érintette őt.

Jó érzés az embernek, amikor az egyetem előrelép. A miniszterségem, államtitkárságom előtt az egyetem stratégiai rektorhelyettese voltam. Úgy néz ki, Merkely rektor úrral jó stratégiát tettünk össze, a Semmelweis Egyetem lépésről lépésre halad előre. A világ orvosképző egyetemei között 186. helyen van, ez azt mutatja, hogy a megújult magyar egyetemek nemzetközi mércével is sikeresek.

– mondta Hankó Balázs a Mokkában. A miniszter kiemelte, hogy más rangsorolásokban is kiemelkednek a magyar felsőoktatási intézmények; az Állatorvostudományi Egyetem az állatorvosképző egyetemek között az 59. helyen van, a Gyógyszerésztudományi Kar pedig a világon a 61. helyen van.

Gödöllőn a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem az agrárképző egyetemek közül a 100-101. hely környékén van. Ez mind azt mutatja, hogy a magyar egyetemek a világ élén vannak. Mivel folyamatosan ellenszélben vannak a magyar egyetemek, az erősek ellenszélben is tudnak haladni, a megújult magyar egyetemek igazán erősek.

– fogalmazott a miniszter. A rangsorolással a Semmelweis Orvostudományi Egyetem a Kelet-Közép-Európa régióban kiemelkedőnek számít.

Ez azt jelenti, hogy nincs jobb egyetem a Semmelweis egyetemnél. Az a stratégia, amit 2030-ra kitűztünk, hogy legyenek a világ legjobb 100 között egyetemeink, ez elérhető. Ma jelenik meg egy európai rangsor, amiben azt látjuk, hogy 17 magyar egyetem lesz európai élvonalban, négy magyar egyetem a legjobb 250-ben Európában. Elérjük ezeket a célokat. Ez annak is köszönhető, hogy kiemelt finanszírozást kapnak az egyetemek. Az elmúlt években 1000 milliárd forintot fordítottunk infrastruktúra fejlesztésre.

– mondta Hankó Balázs. A magyar egyetemekkel kapcsolatban kifejezetten biztató számokat közölt a miniszter.

Tegnapi nap folyamán a megújult egyetemek fenntartóival volt megbeszélésünk. Kiderült, hogy minden második fiatal vidéki egyetemre jár, a műszaki, orvos-egészségtudományi, informatikai területen több mint 50%-kal nőtt a felvettek száma, háromszoroztuk az innovációs bevételeket, 70%-kal nőtt a nemzetközileg elismert tudományos közlemények száma. A legfontosabb viszont, hogy 10-ből 8 egyetemista elégedett az egyetemével és ajánlaná is a barátainak.

A Brit QS rangsorolása szerint is 17 magyar egyetem fog felkerülni az európai élvonalra.

A szakrangsoroknál is azt látjuk, hogy 4 év alatt háromszor több szakon vagyunk ott a legjobbak között. Néhány éve 24, most már 60 szakrangsor között vagyunk élbolyban. Ez mind annak a megújulásnak köszönhető, ami elindult. Olyan regionális feladatokat is elvállalnak az egyetemek, ami miatt a Semmelweis Egyetem egy egészségügyi mintajárásba kezd Gödöllő környékén. Ez egy új megközelítés; nem betegségügyről, hanem egészségügyről beszélünk.

– zárta gondolatait Hankó Balázs.