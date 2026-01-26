A világ 200 legjobb egyeteme között a Semmelweis Orvostudományi Egyetem

Világszinten a TOP 200 felsőoktatási intézmény közé került az orvosi egyetem. Prof. Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem rektora a hétfői Mokkában azt mondta, folytatódik a munka, hogy a top 100 közé is bekerülhessenek.

Prof. Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem rektora. Fotó: Koszticsák Szilárd

A világ 30 ezer egyeteme közül 186. helyen áll a Semmelweis Egyetem

A világ legjobb 200 egyeteme közé került, ezzel 20 helyet ugrott meg a tavalyi helyhez képest. A rangsorolást a szakmai tekintéllyel bíró londoni Times Higher Education magazin végezte.

A londoni Times Higher Education az egyik legrégebbi, nagy presztízsű tudományos magazin, amely a 2000-es évek eleje óta folyamatosan követi az egyetemek fejlődését. Már önmagában arra a listára felkerülni nehéz, mintegy 1200 egyetem kerül fel több, mint 30 ezer egyetemrből. Ebből aztán lehetőség van megvizsgálni a tudományos teljesítmény, a tudományos környezet és az oktatás minőségét, a nemzetköziességet és az ipari kapcsolatokat. Az eredmények elemzése azt mutatja, hogy a Semmelweis egyetem folyamatosan javít a pozícióján.

– fogalmazott Merkely Béla a Mokkában. A rektor arról tájékoztatott, hogy a Semmelweis egyetemre négyszeres a túljelentkezés, ezt meghaladja a külföldi hallgatók jelentkezésének a száma is.

Hangsúlyozta a rektor, hogy a Semmelweis Egyetem a legtehetségesebb hallgatókat vezeti be a hivatásba. Ennek következtében a legjobb orvosok, szakdolgozók vagy konduktorok lesznek. Ezzel a magyar lakosság a nyertes.

Ez nem egy év munkája, ez egy folyamatos építkezésnek a következménye. A három alaptevékenységünkben, az oktatásban, a kutatásban és a betegellátásban való teljesítményünk folyamatos javítása. Itt olyan nagyszerű egyetemek vannak, amelyek már régóta a toplistákon találhatók. Kelet-Európa az elmúlt évtizedekben nem a nyertesek között volt, tehát ezért nagyon meg kell küzdenünk.

– magyarázta a rektor. Kiemelte azt is, hogy Németországban közel 100 egyetem van, az Egyesült Államokban 1000, a világon 30 ezer. Az elismerést az is adja, hogy ma Magyarországon van az az orvos-egészségtudományi egyetem, amely Európában a második legtöbb hallgatót képzi, ugyanakkor Közép-Európa vezető egyeteme.

Ma már akármilyen szakmát, hivatást nézünk, együttműködés nélkül nem megy. Határon túl mutató együttműködések vezetnek újabb és újabb felfedezésekhez. Az is fontos, hogy a 16 ezer hallgatónk a legkiválóbbak közül kerül ki. A világ 130 országából 6000 hallgatónk kerül be a Semmelweis Egyetemre. A 186. hely összesen 30 ezer egyetem közül értendő. A célunk a top 100, ez nehéz feladat, egyre sűrűbb az előttünk levő egyetemek jelenléte. Ne felejtsük el, ha a mostani színvonalat megtartjuk, hátrébb csúszunk. Gyorsabban kell fejlődni, mint az előttünk lévő egyetemek. A legjobb kutatókat, oktatókat kell megtartanunk.

– zárta gondolatait Merkely Béla.