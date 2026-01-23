RETRO RÁDIÓ

Elképesztő siker: a magyar egyetemek ismét előreléptek a nemzetközi rangsorokban

Magyar egyetemek a világ legjobbjai között!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.23. 11:07
felsőoktatás egyetem Hankó Balázs oktatás

Hatalmas mérföldkőhöz érkezett a magyar felsőoktatás, ugyanis újra előreléptek a magyar egyetemek a nemzetközi rangsorokon!

Új mérföldkő a felsőoktatásban: egyre több magyar egyetem kerül be a világ legjobbjai közé
Siker: egyre több magyar egyetem kerül be a világ legjobbjai közé Fotó: Sándor Judit / Dunántúli Napló

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter egy közösségi oldalán egy videóban mutatta be a frissen megjelent Times Higher Education szakterületi rangsorát, amelyből kiderül, hogy a magyar intézmények több tudományterületen is előreléptek, és összességében szélesebb körben jelentek meg a világ élvonalában jegyzett egyetemek között.

A rangsor a világ felsőoktatási intézményeit 11 fő tudományterületen hasonlítja össze, összesen 148 diszciplína mentén. Az idei értékelés egyik legfontosabb eredménye, hogy az egészségtudományi területen a Semmelweis Egyetem bekerült a világ legjobb 200 egyeteme közé, amivel a közép-európai régió legerősebb orvostudományi intézményévé vált. A miniszteri poszt szerint 

ez az előrelépés azt jelzi, hogy a magyar orvosképzés nemzetközi összevetésben is versenyképes.

A rangsor adatai alapján 2026-ban a magyar felsőoktatás mind a 11 fő szakterületen képviselteti magát, összesen 12 intézménnyel. Több tudományterületen új belépők is megjelentek: a természettudományokban a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, az informatikában a Széchenyi István Egyetem, míg a bölcsész- és művészettudományokban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem került be a legjobbak közé. A gazdaságtudományok területén az Eötvös Loránd Tudományegyetem, míg a jogtudományokban ismét a Pázmány szerepelt sikeresen.

A rangsor nemcsak egyedi eredményeket, hanem intézményi szinten is széles körű jelenlétet mutat. A Szegedi Tudományegyetem mind a 11 tudományterületen szerepel, míg más egyetemek több szakterületen is megjelentek: 

  • a MATE öt, 
  • a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hat, 
  • a Debreceni Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem nyolc, 
  • az ELTE pedig kilenc területen kapott helyezést. 

Ez azt jelzi, hogy a magyar egyetemek nem elszigetelt sikereket érnek el, hanem több tudományágban is stabil teljesítményt nyújtanak. Hankó Balázs szerint a jelenlegi trendek alapján reális célkitűzés maradt, hogy 2030-ra Magyarországnak világszázba tartozó egyeteme legyen. A rangsor adatai azt is mutatják, hogy a hazai hallgatók jelentős része olyan intézményben tanul, amely a saját szakterületén a világ felső 5 százalékába tartozik, ami a felsőoktatási rendszer nemzetközi láthatóságát és versenyképességét erősíti - írja a vg.hu.

 

