„A kor egyszerűen csak egy tény” – 40 évvel idősebb középiskolai tanárához ment feleségül a fiatal lány

A korábbi középiskolai tanárához ment feleségül egy fiatal nő: egy nála 40 évvel idősebb férfihoz, akiért már diákként teljesen odáig volt. A 23 éves Minea Pagni néhány évvel ezelőtt ismerkedett meg a 63 éves Massimóval, majd újra felvették a kapcsolatot, amikor Minea visszatért a szülővárosába, és látta, hogy a férfi vásárolni megy: ekkor úgy döntöttek, hogy telefonszámot cserélnek.

40 évvel idősebb tanárához ment feleségül a lány Fotó: unsplash.com/Képünk illusztráció

A volt középiskolai tanárához ment feleségül a 23 éves lány

A szerelem ezután csakhamar fellángolt, a pár pedig azóta elválaszthatatlan. Bár a kapcsolatukat sokan kritizálták a korkülönbség és a megismerkedésük módja miatt, ők ragaszkodnak ahhoz, hogy egy valódi szerelmi történet az övék. Az Olaszországban élő szerelmesek – akik nemrégiben össze is házasodtak –, nem törődnek azzal, hogy mit mondanak az emberek róluk, és állítják, hogy a szeretteik megértőek velük szemben.

Azoknak az embereknek, akik őszintén törődnek velünk, a közeli barátoknak, azoknak, akik igazán ismernek minket, nem sok időre kellett ahhoz, hogy megértsék. Miután néhány óráig együtt láttak minket, mind ugyanazt mondták: hogy egymásnak teremtettek minket

– árulta el a ma már egyetemista Minea, aki szerint a közte és Massimo közti kötelék túlmutat az életkoron. Hozzátette, a negatív előítélek többnyire olyanoktól érkeznek, akik nem is ismerik őket igazán.

Az igaz szeretetet, a teljesség és az öröm érzését, amit ez magával hoz, viszont azonnal felismerik azok, akik őszintén törődnek velünk. A család és a barátok hamar megértették, mi számít igazán: a kötelékünk minősége, a kölcsönös tisztelet és az együtt átélt öröm

– fűzte hozzá a fiatal nő.

Olyan emberekkel is voltak kapcsolataim, akik korban sokkal közelebb álltak hozzám, emberi szinten viszont mélyen távol. Massimóval, és csak vele, a 40 év korkülönbség ellenére, ritka közelséget, mély harmóniát és egy olyan érzelmi nyelvet találtam, amely valóban rezonál az enyémmel. A kor egyszerűen csak egy tény

– emelte ki Minea, majd elmesélte, gyakran fordulnak hozzá más nők tanácsért.

Üzeneteket kapok olyan nőktől, akik az életük intim részleteit bízzák rám – olyan nőktől, akik nem tudják, hogyan osszák meg a kapcsolatukat a szüleikkel, olyan nőktől, akik bevallják, hogy kényelmetlenül érzik magukat, amikor a szeretett férfi mellett sétálnak, és félnek mások tekintetétől

– árulta el a lány.

Gyakran mondogatjuk magunknak, hogy egy nyitott, emancipált, modern társadalomban élünk. Mégis, amikor a szerelem eltér az előre meghatározott keretektől, ez a feltételezett nyitottság felfedi a korlátait. Egy korkülönbség által jellemzett kapcsolatot, legyen az egy nő egy idősebb férfival, vagy épp ellenkezőleg, még mindig valami oda nem illőnek érzékelünk. De ha van is jogos szégyenforrás, az nem magában a szerelemben rejlik. Abban rejlik, hogy egy nő kételkedni kezd önmagában, mert a szeretett személy nem felel meg a társadalmi sztereotípiáknak. A megfelelő partner nem a nő imázsát teszi teljessé, hanem a belső terét

– magyarázta el a lány, hozzátéve, azért kezdte el megosztani a magánélete részleteit a közösségi médiában, hogy hozzájáruljon egy olyan jövő kialakulásához, amelyben az övéhez hasonló szerelmek többé már nem számítanak majd botrányosnak – írja a Mirror.